Охотник снял ночью в лесу огромное существо с красными глазами, следящее за ним

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Охотник снял ночью в лесу огромное существо с красными глазами, следящее за ним

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Видео: youtube/IMPRESSIVE BIGFOOT FOOTAGE!! — Australian Yowie Hunter Films REAL PROOF of SASQUATCH!!

Ролик появился на ютуб-канале NvTv, и некоторые сочли его доказательством существования снежного человека, пишет Daily Star.

На кадрах видео, снятого в Австралии, охотник ночью идёт через лес. И ему удаётся заснять два жутких красных глаза, следящих за ним из-за деревьев. Мужчина светит на существо фонариком, и оно пытается скрыться. Сначала "ночной путешественник" решил, что это какой-то странный гигантский зверь.

Однако охотник был потрясён, когда ему стали говорить, что он заснял местного йети, которого называют йови. Ролик набрал около 10 тыс. просмотров и в комментариях стали писать, что он действительно столкнулся со снежным человеком.

Думаю, тебе удалось заснять йови

Shane Bickmore

Этому парню повезло, кажется, он и правда заснял йети

Jody Bateman

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