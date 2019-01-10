Камера сняла нечто ужасное в музее, что заставило его владельцев усилить охрану

Мужчина рассказал, что, когда наутро посмотрел записи, увидел странные вещи. Один из экспонатов в Музее призраков в Ноттингеме, Англия, двигался сам по себе. На кадрах видно, как ручка старинного катафалка поднимается и опускается, но при этом рядом никого нет.
Я просмотрел кадры с камеры и не ожидал этого увидеть. <...> Ручка поднимается в воздух с огромной силой и падает обратно. Это было очень страшно и в то же время удивительно!
Стив Вессон
Исследователь рассказал, что настройки камеры наутро оказались изменены и ролик получился в худшем качестве, пишет insideedition.com. Что только убедило мужчину в существовании потустороннего мира. Вессон также отметил, что в музее хранится множество предметов, связанных с паранормальными явлениями.
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