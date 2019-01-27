Этот не предаст! Художница нашла идеальные отношения и выходит замуж за одеяло

49-летняя художница Паскаль Селлик из Эксетера, Англия, похоже, решила положить конец поискам жениха и вопросам о браке. Правда, весьма странным образом.

Своеобразно следуя поговорке "сердцу не прикажешь", женщина выбрала себе в качестве спутника жизни предмет, с которым проводит значительную часть времени. Это любимое одеяло. Паскаль вполне убедительно объясняет свой выбор, называя массу достоинств такого "постельного" союза. И с ней сложно поспорить.

Мое одеяло — это самые долгие, прочные, близкие и надёжные отношения, которые у меня когда-либо были Паскаль Селлик

При этом "дерзкая и откровенная художница", как сама себя описывает британка, планирует закатить с ним пышную свадебную церемонию перед Днем святого Валентина и пригласить гостей. И уже продумала многие детали. Так, например, Паскаль уже спланировала свой наряд, который состоит из пушистых тапочек, плюшевой ночной рубашки и халата. В чём появится "избранник", невеста пока не раскрывает.

Я так люблю своё одеяло, что хотела бы пригласить людей стать свидетелями моего союза с самым постоянным спутником, который приносит мне утешение Паскаль Селлик

Также женщина наняла свадебного организатора, чтобы всё прошло на высшем уровне. И предупредила гостей о дресс-коде: пижамы, ночные рубашки и тапочки, попросив по возможности захватить мягкие игрушки. После церемонии художница собирается устроить двухнедельный медовый месяц.