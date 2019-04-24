Пастор изгонял демонов из молодой прихожанки, страстно целуя у всех на глазах

Прихожанам удалось заснять довольно странный обряд, ролик с которым стал распространяться в соцсетях.

Видео поделился пользователь "Твиттера" с ником RMajongwe, подписав его: "Пастор за работой". И на кадрах предстало странное действо. Священник одной из церквей в Зимбабве целует прихожанку на глазах у изумлённой паствы. Затем отстраняется, отплёвывается и машет руками, а девушка совершает круговые движения кистью у живота. И за этим снова следует длительный поцелуй.

Таким образом служитель церкви пытался изгнать из прихожанки демонов, пишет Daily Mail со ссылкой на местные СМИ. И обряд вызвал бурю критики в Сети. Пользователи были шокированы поведением священника и настаивали на том, что полиции следует им заняться. А также спрашивали, стал бы он так себя вести с одержимым демонами мужчиной.

Если у нас сегодня такие пасторы — всё идёт к концу света Jonathanchinya9