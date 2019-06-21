Владелец убедился, что в магазине происходит нечто мистическое, проверив камеры

Музыкальный магазин GAK в Брайтоне, Англия, ведёт канал на "Ютубе", где рассказывает про инструменты, но иногда там появляются довольно странные ролики.

Сотрудники рассказали, что в магазине сработали датчики движения, и они решили проверить камеры, пишет Daily Star. В итоге то, что они увидели на снятых рано утром кадрах, их изрядно шокировало. Две гитары в пустом помещении стали медленно раскачиваться одна за другой. А потом сверху резко слетел приклеенный ценник, будто его сорвали и бросили.

Сработали датчики движения, и нам пришлось проверить записи с камер. Персонал думает, что это странно и немного жутко, но посетителей это пока никак не затронуло Марк Батч, сотрудник

По словам сотрудника Марка Батча, в помещении не могло быть порывов ветра или сквозняков, так как гитары расположены далеко от вентиляции. Поэтому предположений о том, что это было, не так уж много. Кроме того, ранее в том же магазине на камеру попала ещё одна странная вещь — белая призрачная фигура, которая бродила среди посетителей.

Некоторые зрители тоже впечатлились увиденным и посоветовали вызвать "охотников за привидениями". Но часть комментаторов пошутила на тему того, что "фейковый" призрак просто приценивается к товару.

С ума сойти. Думаю, вам стоит обратиться к кому-нибудь, чтобы с этим разобраться Obssy

Ну, он просто смотрел товар mark cadistis

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