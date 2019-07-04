Охранник снял на видео нечто жуткое, услышав детский крик из крематория

В "Тиктоке", оказывается, можно увидеть не только детишек, странно двигающихся под музыку, но и страшные ролики от охранников крематориев.

Пользователь с ником security1275 поделился в "Тиктоке" видео, которое пощекотало нервы зрителям. Парень работает охранником, и в одну из ночных смен он заметил нечто странное. По его словам, он услышал, как на помощь зовёт детский голос, принадлежащий мальчику, пишет Daily Star.

Охранник снял, как идёт на поиски ребёнка и слышит удаляющиеся шаги и громкие странные звуки. Автор ролика кричит: "Привет! Выходи, я больше не играю". Затем парень уже едет в машине по участку и видит странное мерцание внутри здания. Он входит в часовню и снова слышит жуткие крики. Позже парень говорит, что, вероятно, из-за подобных вещей и уволился его начальник.

В конце автор повторил и замедлил часть ролика, где можно видеть, как призрачная детская фигура прячется в темноте (1:37). И многие зрители, испугавшись, посоветовали после этого парню сменить работу. Однако некоторые всё же отметили, что считают ролик подделкой.

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