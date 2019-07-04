На Reddit появилось фото странного сада, породившее новую загадку человечества

Похоже, благодаря пользователю сайта Reddit одной головоломкой в мире стало больше.

Юзер с ником DanBread разместил на Reddit очень странное фото в разделе "Что это такое?", где пользователи пытаются угадать, что размещено на снимке. По его словам, этим кадром с ним поделилась подруга, которая недавно обзавелась новым жильём. И фото, на котором обнаружили множество деталей, ввело в ступор многих.

Моя подруга только заехала в новую квартиру, и это дворик её соседей DanBread

В центре — "окровавленный" манекен, напротив него — маленькая черепашка. Также в композицию вписались статуи собак, кроликов, кошек и растения в горшках. Фото набрало около 41 тыс. лайков и породило бурное обсуждение. Юзеры принялись гадать, в чём секрет. Одни предположили, что у хозяев просто специфические вкусы и они развлекаются, делая жуткую инсталляцию. Но автор поста отметил, что она выглядит необъяснимо симметрично.

Не могу сказать, что вы ошибаетесь, но сад был спроектирован так, чтобы поместились эти две собаки по бокам. А напротив манекена на фото есть ещё один. Они перманентно "играют в гляделки" DanBread

Другие решили, что это кладбище домашних животных или алтарь. По их словам, нечто подобное можно встретить в религии вуду или же на мексиканском Дне мёртвых. Среди версий назвали желание хозяев "отпугивать" таким необычным образом воров или соседей. Однако вскоре обсуждение закрыли, так и не выяснив истину и лишив сна не одну сотню человек.

Проверка на испорченность: 10 фото, на которые вам придётся взглянуть дважды