Летающие в небе шары, которые сняли очевидцы, повлекли за собой панику

Жители Цинциннати, США, обеспокоены странными явлениями, которые им пришлось наблюдать.

В Сети всплывают видео от встревоженных очевидцев, на которых запечатлены светящиеся шары, парящие в воздухе. Одним из таких роликов, снятым свидетелями по имени Лейна и Энджи, поделился ютуб-канал MrMBB333. На его кадрах видно, как несколько странных объектов скользят по кромке облаков. Потом они внезапно исчезают, словно растворившись, и появляются снова.

Подобное явление запечатлели и другие жители. И это породило массу слухов о том, что им довелось наблюдать НЛО. Многие комментаторы в Сети отмечали, что это действительно похоже на что-то инопланетное.

У нас в Цинциннати есть инопланетяне Очевидец

Я видел, как НЛО поднимается вверх, скрываясь в облаках, а затем движется вниз и из стороны в сторону Очевидец

Однако некоторые более рационально подошли к увиденному, предположив, что это было частью шоу американской команды по прыжкам с парашютом. Но в эту версию поверили не все, ведь кадры не слишком похожи. Поэтому часть юзеров продолжили считать, что увидели нечто необъяснимое.

Это было выступление команды Fastrax Parachute Display Team te3ej

Да, это парашютисты GRUMPYGAMER3

Очевидцы сняли в небе загадочный объект. ВВС США сбиты с толку