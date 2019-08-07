Летающие в небе шары, которые сняли очевидцы, повлекли за собой панику

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Видео © Twitter/D3M0NICK1NG

Жители Цинциннати, США, обеспокоены странными явлениями, которые им пришлось наблюдать.

В Сети всплывают видео от встревоженных очевидцев, на которых запечатлены светящиеся шары, парящие в воздухе. Одним из таких роликов, снятым свидетелями по имени Лейна и Энджи, поделился ютуб-канал MrMBB333. На его кадрах видно, как несколько странных объектов скользят по кромке облаков. Потом они внезапно исчезают, словно растворившись, и появляются снова.

Подобное явление запечатлели и другие жители. И это породило массу слухов о том, что им довелось наблюдать НЛО. Многие комментаторы в Сети отмечали, что это действительно похоже на что-то инопланетное.

У нас в Цинциннати есть инопланетяне

Очевидец

Я видел, как НЛО поднимается вверх, скрываясь в облаках, а затем движется вниз и из стороны в сторону

Очевидец

Однако некоторые более рационально подошли к увиденному, предположив, что это было частью шоу американской команды по прыжкам с парашютом. Но в эту версию поверили не все, ведь кадры не слишком похожи. Поэтому часть юзеров продолжили считать, что увидели нечто необъяснимое.

<p>Снимок с шоу парашютистов. Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/teamfastrax" target="_blank"><strong>teamfastrax</strong></a></p>

Это было выступление команды Fastrax Parachute Display Team

te3ej

Да, это парашютисты

GRUMPYGAMER3

Очевидцы сняли в небе загадочный объект. ВВС США сбиты с толку

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