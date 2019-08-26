Жители Крыма сняли летающие объекты, похожие на НЛО, и напугали западные СМИ

В Сети стали появляться видео, снятые в небе над Крымским полуостровом, пишет Kerch.com. Ошеломлённые очевидцы наблюдали, как в воздухе парили странные светящиеся объекты, от которых, по словам одного из свидетелей, отвалился горящий кусок.
Возле Керчи в ночном небе встретили непонятный объект, от которого сейчас в воздухе отвалился кусок и в горящем состоянии упал
Очевидец
Мерцающие шары то разъединялись, то снова собирались вместе, оставив жителей Керчи в недоумении. Некоторые пользователи Сети поспешили предположить, что это могут быть инопланетные корабли. И на ролики обратили внимание даже за рубежом — о необычном происшествии написало в том числе издание Daily Star.
Это светящийся объект. Мы видим, как горит треугольник. И ещё два объекта светятся. Это происходит совершенно бесшумно в закатном небе. Вот объекты разъединяются
— Очевидец
Однако скептики не торопились разделять точку зрения многих зрителей. Они нашли другое объяснение светящимся объектам. Среди них — дроны, ракеты и секретные учения.
Учения на Опуке. Каждый год такое в августе... НЛО тоже летают, но выглядят совершенно не так!
Sundari Devi1
Мишень для ракет! НЛО — рассмешили)))
— Marina dimarika
Летающие в небе шары, которые сняли очевидцы, повлекли за собой панику