Жители Крыма сняли летающие объекты, похожие на НЛО, и напугали западные СМИ

Видео, снятые очевидцами в разных частях Керчи, вызвали интерес в том числе у зарубежных СМИ.

В Сети стали появляться видео, снятые в небе над Крымским полуостровом, пишет Kerch.com. Ошеломлённые очевидцы наблюдали, как в воздухе парили странные светящиеся объекты, от которых, по словам одного из свидетелей, отвалился горящий кусок.

Возле Керчи в ночном небе встретили непонятный объект, от которого сейчас в воздухе отвалился кусок и в горящем состоянии упал Очевидец

Мерцающие шары то разъединялись, то снова собирались вместе, оставив жителей Керчи в недоумении. Некоторые пользователи Сети поспешили предположить, что это могут быть инопланетные корабли. И на ролики обратили внимание даже за рубежом — о необычном происшествии написало в том числе издание Daily Star.

Это светящийся объект. Мы видим, как горит треугольник. И ещё два объекта светятся. Это происходит совершенно бесшумно в закатном небе. Вот объекты разъединяются — Очевидец

Однако скептики не торопились разделять точку зрения многих зрителей. Они нашли другое объяснение светящимся объектам. Среди них — дроны, ракеты и секретные учения.

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Летающие в небе шары, которые сняли очевидцы, повлекли за собой панику