Студент попал в центр внимания из-за большого пальца, шокирующего своей длиной

В этом парне точно есть изюминка, которую трудно не заметить. И благодаря ей Джейкоб Пина из Массачусетса, США, привлёк к себе внимание десятков тысяч людей.

На первый взгляд Джейкоб — обычный 20-летний студент. Но если посмотреть на него повнимательней, то можно увидеть одну особенность — его большой палец на руке. Он невероятно длинный и ловкий. Пина снял несколько роликов, где он, например, сбивает им бутылку. И стал настоящей звездой соцсетей, шокировав зрителей.

Длина пальца этого уникума составляет пять дюймов (около 13 сантиметров), пишет Daily Mail. Парень понятия не имеет, почему так произошло, но с гордостью и успехом демонстрирует его другим. Так, в "Тиктоке" у Джейкоба почти 150 тысяч подписчиков и 2,3 миллиона лайков.

Ничего такого, просто отклонение. Когда люди видят мой большой палец, они в шоке. Сразу стараются сравнить его со своими. И мне всё это очень нравится. Здорово быть другим и принимать себя — Джейкоб Пина

И хотя парень, похоже, не испытывает никакого дискомфорта, у зрителей возникло немало вопросов об этой особенности. А некоторые были так удивлены, что не могли поверить, что это не чудеса монтажа.

У меня слишком много вопросов. Можешь ли ты пользоваться зажигалкой и носить перчатки? Удобно ли тебе писАть? И отпечатки такие же, как и у других? Pourquoipas

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