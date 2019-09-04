На Reddit слили видео из пустой тюремной камеры, в которой возник тёмный силуэт

Пугающее видео из тюремной камеры переполошило Reddit. Пользователи гадают, что же происходит на кадрах.

Видео на Reddit опубликовал пользователь под ником ookhier в сообществе Ghosts ("Призраки"). На кадрах, снятых в тюремной камере, можно заметить движение странной фигуры средь глубокой ночи.

До самого конца видео, кажется, в комнате никого нет, но в последние моменты у выхода появляется отчётливое очертание человеческой фигуры. Пользователь, который опубликовал видео, утверждает, что его он получил от друга, который работал в ночную смену.

Видеозапись оценили сотни впечатлённых пользователей. Также они не забыли выразить свои мысли по поводу увиденного.

Это довольно... странно Пользователь Reddit

Ух, у меня от этого видео мурашки по коже Пользователь Reddit

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