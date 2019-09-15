Девушка ужаснулась, увидев на УЗИ, как на неё с монитора смотрит демон

Процесс ожидания малыша волнителен для каждой женщины. И порой в этот период они становятся особенно впечатлительны. Как, например, Айанна из Вирджинии, США.

Айанна Кэррингтон была беременна уже 24 недели и наконец решила узнать пол своего первого малыша. Будущая мама отправилась на УЗИ, где её ждал большой сюрприз. Когда девушка взглянула на монитор, осталась просто в ужасе, пишет Daily Mail. На экране она увидела, как ребёнок повернулся и посмотрел на неё с хитрой улыбкой.

Кэррингтон, никогда не видевшая ничего подобного, так перепугалась, что сначала нарекла малыша демоническим ребёнком. Однако её поспешила успокоить акушерка, сказав, что всё в порядке и Айанна ждёт девочку. Вскоре американка пришла в себя, но решила поделиться забавным случаем в соцсетях. Она заверила, что уже полюбила малышку, как и её отец. И они с нетерпением ждут её появления на свет.

Я никогда не видела ничего подобного, просто хотела узнать, мальчик это или девочка. <...> Но я уже очень сильно люблю этого "дьявольского ребёнка" Айанна Кэррингтон

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