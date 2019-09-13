После травмы память девочки "сбрасывается" каждые 2 часа, и врачи сбиты с толку

Жизнь школьницы Райли Хорнер из Иллинойса, США, изменилась в один миг. И её родные боятся, что медики так и не смогут поставить девочке верный диагноз и разобраться, что с ней происходит.

Райли каждый день просыпается, думая, что сегодня 11 июня. Именно тогда она получила травму головы во время танцев, когда другую школьницу несли сквозь толпу на руках. И теперь её память "обнуляется" каждые два часа, возвращая девочку в тот самый день.

У меня на двери висит календарь. Я смотрю — а там "сентябрь". И тогда я думаю: "Ого". <...> У меня нет новых воспоминаний, и мне страшно Райли Хорнер

Ей приходится носить с собой блокнот, где Райли делает подробные заметки обо всём, что с ней происходит. Ведь школьница даже не может запомнить, где её шкафчик с вещами, пишет WQAD. Через каждые два часа у неё на телефоне срабатывают "Напоминания", чтобы она просмотрела записанную информацию.

Первый доктор, который обследовал девочку, поставил ей диагноз "сотрясение мозга" и отправил домой на костылях. Но такого развития событий никто не ожидал, и теперь многие врачи сбиты с толку. Они говорят, что с медицинской точки зрения у школьницы всё в порядке: не видно ни кровоизлияния, ни опухоли, и даже следов сотрясения специалисты потом не нашли. Однако, если в течение полугода Райли будет пользоваться только кратковременной памятью, это может привести к необратимым повреждениям. И теперь вся семья отчаянно ищет помощи.