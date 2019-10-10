Одержимый фанат выследил поп-звезду, разглядывая отражение в её глазах на селфи

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Фото © Twitter/matsuokaena

На что только не идут фанаты, чтобы стать ближе к обожаемой звезде. Даже на очень изобретательное преступление.

Полиция Токио, Япония, задержала 26-летнего безработного Хибики Сато, который напал и домогался 21-летнюю местную поп-звезду Эну Мацуока. При этом парень тщательно выслеживал свою жертву, основывая свои поиски на её селфи.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/matsuokaena" target="_blank">matsuokaena, </a><a href="https://twitter.com/VTAliTriumphant" target="_blank">VTAliTriumphant</a></p>

По отражению в глазах девушки на снимках сталкеру удалось вычислить автобусную остановку и окружающий пейзаж, пишет Asiaone. Используя гугл-карты и Google Street View фанат нашел её дом и даже примерно смог определить этаж, на котором она жила, — по углу падения света из окон.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/matsuokaena" target="_blank">matsuokaena</a></p>

Собрав все детали воедино, одержимый поклонник отправился с нехорошими намерениями к девушке. Но в результате нападения ей, к счастью, удалось отделаться лишь царапинами на лице. А сам преступник попал на камеры наблюдения и вскоре был схвачен правоохранителями.

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