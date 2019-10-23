Девушка нашла в телефоне фото ДТП, снятые за час до того, как она в него попала

Это похоже на сценарий научно-фантастического фильма про путешествия во времени, тем не менее участница ДТП утверждает, что всё случилось на самом деле.

31-летняя Файза Мохд Но попала в ДТП в штате Кедах, Малайзия. Девушка поехала на зелёный на светофоре, и другая машина въехала ей в бок. Но больше автоледи ужаснул не сам инцидент, который обошёлся без жертв, а фото, найденные в телефоне, пишет Sinarharian.

Файза, которой очевидцы помогли выбраться из машины, решила сделать снимок аварии на свой телефон до приезда полиции. Однако позже обнаружила, что в её мобильном уже есть фото этого же ДТП. При этом они были сделаны за час до инцидента и на снимках предстала сама малайзийка, стоявшая в толпе.

По словам девушки, она была шокирована находкой. И никак не может объяснить, что произошло. Файза рассказала, что никому не давала свой телефон и не понимает, как могла появиться на снимках. И всё же на всякий случай перепроверила, не сбилось ли время на мобильном. Но всё было в порядке.

Я открыла галерею в телефоне и в ужасе обнаружила, что там не только два сделанных мною фото. На одном из странных снимков я уже вышла из машины и стояла в стороне. Но я точно помню, что никому не давала свой телефон. Просто загадка Файза Мохд Но

Девушка ужаснулась, увидев на УЗИ, как на неё с монитора смотрит демон