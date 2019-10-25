Муж заметил, что веки умершей жены дрожат, за мгновение до её кремации

70-летняя Финидж Сопаджорн из Таиланда скончалась 20 октября, и семья уже готовилась к похоронам. Но муж старушки не мог поверить, что она мертва. И оказался прав.

Финидж Сопаджорн страдала от опухоли щитовидной железы и умерла, находясь в больнице. Лечащий врач разрешил семье забрать тело, чтобы устроить буддистские похороны. Но когда муж Товин омывал покойную супругу, он обратил внимание на то, что отсутствует характерное трупное окоченение. В его голову закралась мысль, что жена жива, пишет The Sun.

Тело переложили в гроб и отвезли в храм, где оно покоилось при низкой температуре. Через три дня родственники собрались на похоронную церемонию, и тут случилось нечто невероятное. Товин, согласно обычаю, перед кремацией начал протирать лицо супруги влажной тканью и увидел, что она едва заметно дышит, а её веки дрожат. Мужчина подумал, что его примут за сумасшедшего, однако невестка Товина, которая работала врачом, подтвердила его догадки.

Я был последним, кто прикасался к ней перед кремацией. Я пожелал ей счастливой следующей жизни, а потом увидел, как её веки задрожали Товин, муж

Семья немедленно вызвала скорую, и бабушку принялись откачивать, обложив грелками. Старушка дышала, у неё стал прощупываться пульс, однако она ни на что не реагировала и не могла говорить. Сейчас состояние Финидж оценивается как тяжёлое, и прогнозы неутешительные. По словам Товина, он очень рад, что жена жива и он успел это заметить.