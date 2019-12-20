Жена 10 лет хранила в морозилке труп мужа, рядом с которым нашли странное письмо

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, не могла ли старушка сама убить супруга или быть соучастницей преступления.

75-летняя Жанна Сурон-Мазерс скончалась по естественным причинам у себя дома в городе Туэле, США. Но вместе с её телом в жилище нашли ещё одно — её мужа Пола Мазерса, который умер 10 лет назад. Завёрнутый в полиэтилен труп мужчины лежал в морозильной камере, а рядом находилось нотариально заверенное письмо, пишет Mirror.

В письме, якобы оставленном Полом, говорилось, что жена не причастна к его смерти. А следователям удалось выяснить, что, предположительно, мужчина был неизлечимо болен. Однако нотариус, которая заверила записку, призналась, что сделала это, не прочитав её. К тому же экспертизу почерка провести ещё не успели.

Сейчас правоохранители не исключают версию об убийстве и пытаются выяснить, могла ли старушка сама поместить труп в морозилку в подсобке. По мнению стражей порядка, Жанна скрывала смерть мужа, чтобы получать его социальное пособие, а её сообщницей могла быть та самая нотариус. При этом те, кто знал пенсионерку, отзываются о ней как об очень дружелюбном человеке. По их словам, бабушка раньше рассказывала, что муж просто от неё ушел.