Жена 10 лет хранила в морозилке труп мужа, рядом с которым нашли странное письмо

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Фото © Twitter/Cristina2News

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, не могла ли старушка сама убить супруга или быть соучастницей преступления.

75-летняя Жанна Сурон-Мазерс скончалась по естественным причинам у себя дома в городе Туэле, США. Но вместе с её телом в жилище нашли ещё одно — её мужа Пола Мазерса, который умер 10 лет назад. Завёрнутый в полиэтилен труп мужчины лежал в морозильной камере, а рядом находилось нотариально заверенное письмо, пишет Mirror.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Cristina2News/status/1199474381707083776?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1199474381707083776&ref_url=https%3A%2F%2Fusa.one%2F2019%2F12%2Fzhena-godami-derzhala-telo-mertvogo-muzha-v-morozilke-chtoby-poluchat-ego-socialnye-posobiya%2F" target="_blank">Cristina2News</a></p>

В письме, якобы оставленном Полом, говорилось, что жена не причастна к его смерти. А следователям удалось выяснить, что, предположительно, мужчина был неизлечимо болен. Однако нотариус, которая заверила записку, призналась, что сделала это, не прочитав её. К тому же экспертизу почерка провести ещё не успели.

Сейчас правоохранители не исключают версию об убийстве и пытаются выяснить, могла ли старушка сама поместить труп в морозилку в подсобке. По мнению стражей порядка, Жанна скрывала смерть мужа, чтобы получать его социальное пособие, а её сообщницей могла быть та самая нотариус. При этом те, кто знал пенсионерку, отзываются о ней как об очень дружелюбном человеке. По их словам, бабушка раньше рассказывала, что муж просто от неё ушел.

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