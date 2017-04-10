День с Айзой Анохиной в прямом эфире

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День с Айзой Анохиной в прямом эфире

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Фото: Instagram.com

Звезда "Инстаграма" Айза Анохина весь рабочий день проводит в прямом эфире Лайфа. Наша камера следует за бизнесвумен повсюду: от дома и работы в салоне красоты до важных встреч и ужина с подружками.

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