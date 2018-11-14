Стриптизёрша упала с шеста и сломала ключицу, но сохранила модный мейк для фото

Известная австралийская стриптизёрша Фрэнки Фаталь сорвалась с шеста во время шоу в ночном клубе. Девушка сломала ключицу и была срочно госпитализирована, но по пути она сделала селфи, которое поразило её подписчиков.

На снимках, которые Фрэнки выложила в "Инстаграме", она лежит на каталке. И хотя девушка выглядит заплаканной, её макияж находится в идеальном состоянии.

Фотографии стриптизёрши собрали несколько сотен комментариев, и многие пользователи восхитились тем, как хорошо выглядит девушка в этой непростой ситуации.

Танцовщица поблагодарила подписчиков за такое внимание и призналась, что её макияж отличается повышенной стойкостью из-за использования воды во время шоу. И всё-таки такого эффекта не ожидала даже сама Фрэнки.