Стриптизёрша упала с шеста и сломала ключицу, но сохранила модный мейк для фото

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Стриптизёрша упала с шеста и сломала ключицу, но сохранила модный мейк для фото

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Известная австралийская стриптизёрша Фрэнки Фаталь сорвалась с шеста во время шоу в ночном клубе. Девушка сломала ключицу и была срочно госпитализирована, но по пути она сделала селфи, которое поразило её подписчиков.

На снимках, которые Фрэнки выложила в "Инстаграме", она лежит на каталке. И хотя девушка выглядит заплаканной, её макияж находится в идеальном состоянии.

<p>Фото: instagram.com/thefrankiefactor</p>

Фотографии стриптизёрши собрали несколько сотен комментариев, и многие пользователи восхитились тем, как хорошо выглядит девушка в этой непростой ситуации.

<p>Фото: instagram.com/thefrankiefactor</p>

Танцовщица поблагодарила подписчиков за такое внимание и призналась, что её макияж отличается повышенной стойкостью из-за использования воды во время шоу. И всё-таки такого эффекта не ожидала даже сама Фрэнки.

<p>Фото: instagram.com/thefrankiefactor</p>

Больше всего меня удивляет, что ресницы остались на месте. Обычно, когда я плачу, остальной макияж остаётся, а они отваливаются. Но хотя я была в шоке и плакала в ожидании фельдшеров, ресницы остались со мной

Фрэнки Фаталь

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