Стриптизёрша упала с шеста и сломала ключицу, но сохранила модный мейк для фото

На снимках, которые Фрэнки выложила в "Инстаграме", она лежит на каталке. И хотя девушка выглядит заплаканной, её макияж находится в идеальном состоянии.
Фотографии стриптизёрши собрали несколько сотен комментариев, и многие пользователи восхитились тем, как хорошо выглядит девушка в этой непростой ситуации.
Танцовщица поблагодарила подписчиков за такое внимание и призналась, что её макияж отличается повышенной стойкостью из-за использования воды во время шоу. И всё-таки такого эффекта не ожидала даже сама Фрэнки.
Больше всего меня удивляет, что ресницы остались на месте. Обычно, когда я плачу, остальной макияж остаётся, а они отваливаются. Но хотя я была в шоке и плакала в ожидании фельдшеров, ресницы остались со мной
Фрэнки Фаталь
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