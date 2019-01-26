20 студенток, от одного взгляда на которых хочется учиться, учиться и ещё раз...

Эмили Грейс (Университет Южной Калифорнии)
Доминик Шим (Флоридский международный университет)
Шанна Эшли (Флоридский атлантический университет)
Клаудия (Университет Западного Онтарио)
Бри Ридж (Государственный университет Джорджии)
Меган Сара (Университет Нью-Гэмпшира)
Алексис Кларк (Университет Флорида Галф Кост)
Лисси Лу (Северо-Восточный университет)
Джиллиан Морганс (Университет штата Колорадо в Боулдере)
Майла Кендалл (Государственный университет Сан-Диего)
Ясмина Фами (Университет Лойола Мэримаунт)
Джулия Меллорт (Университет Торонто)
Алекс Стюарт (Государственный университет Пенсильвании)
Алексис Дикенс (Государственный университет Теннесси)
Сара Даунинг (Государственный университет Бриджуотер)
Кайла Миса (Университет Невады)
Кайла Уайлд (Университет Кентукки)
Хелен Уотерс (Южный университет Джорджии)
Джейми (Университет священного сердца)
Натали Энн (Университет Майами)
Вебкам, стриптиз, "папики". Как британские студентки зарабатывают на жизнь
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