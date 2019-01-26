20 студенток, от одного взгляда на которых хочется учиться, учиться и ещё раз...

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20 студенток, от одного взгляда на которых хочется учиться, учиться и ещё раз...

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На аккаунт TFM Girls в "Инстаграме" подписаны 1,2 млн человек. Их можно понять: в описании сказано, что страничка посвящена "самым горячим студенткам в мире". И это легко проверить.

Эмили Грейс (Университет Южной Калифорнии)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/tfmgirls" target="_blank">Instagram/tfmgirls</a></p>

Доминик Шим (Флоридский международный университет)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/tfmgirls" target="_blank">Instagram/tfmgirls</a></p>

Шанна Эшли (Флоридский атлантический университет)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/tfmgirls" target="_blank">Instagram/tfmgirls</a></p>

Клаудия (Университет Западного Онтарио)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/tfmgirls" target="_blank">Instagram/tfmgirls</a></p>

Бри Ридж (Государственный университет Джорджии)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/tfmgirls" target="_blank">Instagram/tfmgirls</a></p>

Меган Сара (Университет Нью-Гэмпшира)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/tfmgirls" target="_blank">Instagram/tfmgirls</a></p>

Алексис Кларк (Университет Флорида Галф Кост)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/tfmgirls" target="_blank">Instagram/tfmgirls</a></p>

Лисси Лу (Северо-Восточный университет)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/tfmgirls" target="_blank">Instagram/tfmgirls</a></p>

Джиллиан Морганс (Университет штата Колорадо в Боулдере)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/tfmgirls" target="_blank">Instagram/tfmgirls</a></p>

Майла Кендалл (Государственный университет Сан-Диего)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/tfmgirls" target="_blank">Instagram/tfmgirls</a></p>

Ясмина Фами (Университет Лойола Мэримаунт)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/tfmgirls" target="_blank">Instagram/tfmgirls</a></p>

Джулия Меллорт (Университет Торонто)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/tfmgirls" target="_blank">Instagram/tfmgirls</a></p>

Алекс Стюарт (Государственный университет Пенсильвании)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/tfmgirls" target="_blank">Instagram/tfmgirls</a></p>

Алексис Дикенс (Государственный университет Теннесси)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/tfmgirls" target="_blank">Instagram/tfmgirls</a></p>

Сара Даунинг (Государственный университет Бриджуотер)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/tfmgirls" target="_blank">Instagram/tfmgirls</a></p>

Кайла Миса (Университет Невады)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/tfmgirls" target="_blank">Instagram/tfmgirls</a></p>

Кайла Уайлд (Университет Кентукки)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/tfmgirls" target="_blank">Instagram/tfmgirls</a></p>

Хелен Уотерс (Южный университет Джорджии)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/tfmgirls" target="_blank">Instagram/tfmgirls</a></p>

Джейми (Университет священного сердца)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/tfmgirls" target="_blank">Instagram/tfmgirls</a></p>

Натали Энн (Университет Майами)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/tfmgirls" target="_blank">Instagram/tfmgirls</a></p>

Вебкам, стриптиз, "папики". Как британские студентки зарабатывают на жизнь

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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