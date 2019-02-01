Хотела покорить столицу. 20-летнюю студентку Плешки изнасиловали и жестоко убили

20-летнюю девушку нашли мёртвой в собственной квартире со следами побоев и изнасилования.

Карина Ш. была одной из самых красивых девушек на втором курсе в РЭУ им. Плеханова. Спортивная фигура, привлекательные черты лица и природное обаяние — мало кто мог устоять перед такими достоинствами. Однако именно это и погубило студентку. 30 января её нашли мёртвой в квартире одного из домов на улице Чкалова, сообщает паблик "Плохие новости".

20-летняя Карина приехала в Москву из Оренбурга. Девушка мечтала покорить столицу, и родители делали всё возможное, чтобы это у неё получилось. Мама погибшей, которая владеет сетью салонов красоты, купила Карине квартиру. Именно в ней и произошло страшное убийство.

Выяснилось, что в день трагедии девушку изнасиловали, а перед этим избили, чтобы она не сопротивлялась. После этого её убили.

Очень добрая и доброжелательная была девочка. При жизни хотела только счастья, никогда не вела себя похабно или нагло Один из знакомых девушки

По подозрению в убийстве уже задержан 31-летний мужчина, работник коммерческой организации. Его личность не раскрывается.