Упала, очнулась — мать. 18-летняя студентка впала в кому и неожиданно родила

Ничто не предвещало того, что 18-летняя Эбони Стивенсон станет мамой в столь молодом возрасте, но жизнь приготовила для девушки большой сюрприз.

Студентка из Большого Манчестера, Англия, жаловалась на головные боли, а затем перенесла несколько приступов. Мать девушки вызвала скорую, и медики решили ввести девушку в кому. При этом они поинтересовались, не беременна ли её дочь, так как у неё внезапно появился живот. Но изумлённая женщина ответила отрицательно.

Однако девушка и правда ждала ребёнка. Хотя на протяжении беременности у Эбони не пропадала менструация и в целом не было никаких признаков того, что она станет мамой. Оказалось, что сама британка родилась с редкой патологией — двойной маткой. И малыш незаметно развивался в одной из них, пока его не заставили шевелиться приступы преэклампсии — серьёзного осложнения при беременности, при котором повышается артериальное давление.

В итоге врачам пришлось сделать экстренное кесарево сечение. А когда спустя несколько дней девушка вышла из комы, оказалось, что она стала мамой прекрасной дочки. И её удивлению не было предела. Девушка рассказала, что ещё долго не планировала заводить детей. Правда, теперь она уже не представляет жизни без своей малышки.