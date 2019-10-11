Студентка, изучавшая ниндзя, сдала профессору чистый лист и получила "отлично"

Эта девушка на своём примере показывает, как ведут себя студенты, если учёба им действительно нравится.

Студентка одного из японских вузов Эими Хага с детства увлекалась рассказами про шпионов и тайных агентов. А в университете даже записалась на курс истории ниндзя. И преподаватель попросил учащихся написать сочинение о посещении Музея ниндзя в Ига-Уэно. При этом профессор отметил, что самой высокой оценки удостоится тот, кто наиболее творчески подойдёт к заданию.

Тогда 19-летней девушке пришла в голову любопытная мысль. Она вспомнила про технику ниндзя под названием абуридаси, которую и использовала при написании. Она заключается в изготовлении бесцветных чернил из соевых бобов, пишет BBC. Для этого плоды замачивают, а затем дробят и отжимают. В итоге Эими сдала преподавателю белый лист, предварительно написав обычной ручкой, чтобы он его нагрел.

Профессор Юджи Ямада оценил подход энтузиастки и поставил ей за сочинение наивысший балл. Хотя сначала и сомневался, что её затея удалась. Он также отметил, что на практике никогда не видел, чтобы кто-то использовал эту технику.

Честно говоря, я немного сомневался, что слова будут хорошо видны. Но, когда нагрел бумагу дома над газовой плитой, все они проступили очень чётко. И я подумал: "Молодец!" Юджи Ямада, профессор

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