23-летняя студентка убила себя, решив, что депрессия — "позорный диагноз"

Девушка отказывалась верить в существование такого диагноза и не принимала лекарства.

Студентка, которая долгое время боролась с депрессией, была найдена мёртвой в Ланкастерском университете, Англия. 23-летняя Синьюй Ванг покончила с собой, испугавшись, что приём антидепрессантов станет позором для её семьи в Китае. Девушка считала, что психическое заболевание будет "культурно неприемлемым" для родственников, поэтому она скрывала его и отказывалась принимать лекарства, сообщает Daily Mail.

Ванг уже пыталась покончить с собой, но в январе прошлого года её удалось спасти. Врачи не стали сообщать о произошедшем родителям студентки, которая сама попросила этого не делать. Она также сказала медицинским работникам, что ей не нужна помощь и она не понимает, почему они беспокоятся о ней. Но уже через несколько месяцев Ванг нашли мёртвой.

Преподаватели забили тревогу после того, как студентка пропустила несколько лекций. Оказалось, что она была единственным ребёнком в семье в связи с контролем населения в Китае, который ввели в 1979 году. Девушка поступила в университет в 2017 году и изучала бухгалтерский учёт и финансовый менеджмент.

Она совершенно не знала, что такое психическое заболевание, и не верила в существование депрессии. Ей казалось, что если она пойдёт в больницу или начнёт принимать лекарства, то это опозорит её семью. В конце концов она попросила оставить её в покое Доктор-психиатр Шарлотта Басби

Ванг переживала из-за того, что она должна была отучиться, но ей не нравилось то, что ей приходилось делать. Ей казалось, что она худшая в классе, несмотря на то что это было не так. Из-за политики конфиденциальности данных пациентов врачи не могли связаться с её родителями, так как Ванг сама запретила им это сделать.