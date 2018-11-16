В универе нашли тайную комнату, в которой был алтарь, посвящённый Дэнни Де Вито

Пользователь "Твиттера" с ником slackerdook решил проверить слухи насчёт секретной комнаты, которые ходили в его университете. Когда же он её нашел, то увидел такое, о чём не мог и подумать, — самодельный алтарь Дэнни Де Вито.

Студент-второкурсник Эван из Перчейза, США, не раз слышал рассказы про тайную комнату. Сначала парень думал, что это шутка, потом несколько недель потратил на поиски. Пока в конце концов приятели не подсказали, как её найти. И вот за дверью для полотенец в ванной парень обнаружил не монстра, а то, что заставило его ещё больше полюбить свой университет.

В маленьком тесном помещении в углу стояла картонная фигурка известного 73-летнего актёра Дэнни де Вито, вокруг которой лежали "подношения": бутылки, подушка и даже карманная Библия. А также записка с просьбой . оставить их "святому Дэнни", пишет Metro.

Лучшее, что есть в моём учебном заведении, — алтарь Дэнни де Вито slackerdook

Парень был настолько впечатлён, что не мог не рассказать о своей находке в соцсетях. И пост произвёл фурор. За пару дней он собрал около 500 тыс. лайков и 150 тыс. репостов. А в комментариях писали, что тоже не прочь найти подобное там, где учатся.

Это гениально! Думаю, в каждом учебном заведении должно быть такое! shannonklemmm

Непонятно, кто и когда устроил "святилище" и знали ли о нём те, кто работал в вузе. Но судя по более поздним комментариям к посту, до него наконец добрались не только студенты. И парня пристыдили за то, что он раскрыл такое потрясающее место.