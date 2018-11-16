В универе нашли тайную комнату, в которой был алтарь, посвящённый Дэнни Де Вито

Студент-второкурсник Эван из Перчейза, США, не раз слышал рассказы про тайную комнату. Сначала парень думал, что это шутка, потом несколько недель потратил на поиски. Пока в конце концов приятели не подсказали, как её найти. И вот за дверью для полотенец в ванной парень обнаружил не монстра, а то, что заставило его ещё больше полюбить свой университет.
В маленьком тесном помещении в углу стояла картонная фигурка известного 73-летнего актёра Дэнни де Вито, вокруг которой лежали "подношения": бутылки, подушка и даже карманная Библия. А также записка с просьбой . оставить их "святому Дэнни", пишет Metro.
Лучшее, что есть в моём учебном заведении, — алтарь Дэнни де Вито
slackerdook
Парень был настолько впечатлён, что не мог не рассказать о своей находке в соцсетях. И пост произвёл фурор. За пару дней он собрал около 500 тыс. лайков и 150 тыс. репостов. А в комментариях писали, что тоже не прочь найти подобное там, где учатся.
Это гениально! Думаю, в каждом учебном заведении должно быть такое!
shannonklemmm
Непонятно, кто и когда устроил "святилище" и знали ли о нём те, кто работал в вузе. Но судя по более поздним комментариям к посту, до него наконец добрались не только студенты. И парня пристыдили за то, что он раскрыл такое потрясающее место.
Из-за твоих самовлюблённых поисков признания в социальных сетях святилище в ванной теперь запечатают навсегда. Позор
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