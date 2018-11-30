Студент придумал шпаргалку, которую сотни тысяч юзеров признали гениальной

Пользователь Reddit с ником rocotaco42 поделился снимком своей шпаргалки, делая которую, он проявил изобретательность, достойную высокой похвалы: прочитать её без "инструкции" мог только он. Такую загадку разгадать сможет не каждый учитель. И пользователи Сети от этого просто в восторге.

Студент выложил фото с листком бумаги. На нём был написан текст, который на первый взгляд при всём желании почти невозможно разобрать. Автор объяснил, что сделать эту шпаргалку он решил, когда учитель позволил им принести на тест одну маленькую карточку с подсказками.

Когда учитель говорит, что вы можете принести на тест одну написанную от руки карточку 7 на 12 см rocotaco42

Порой при изготовлении шпаргалок мы, сами того не замечая, неплохо можем подготовиться к проверочным тестам или экзаменам. Так, похоже, и сделал этот студент, который решил уместить на листке в два раза больше информации. И придумал при этом идеальный лайфхак для учащихся. Он написал два текста разными чернилами — синими и красными — один поверх другого. А чтобы это можно было прочесть, прикрепил к листку два пластиковых кружка. Если смотреть через синий — можно прочесть то, что написано красными чернилами, и наоборот.

Затея изобретателя так пришлась по душе юзерам, что за сутки собрала 109 тыс. лайков. В комментариях стали отмечать оригинальность мышления студента и делиться своими историями.

Один профессор рассказывал мне, что его студент сделал подобное 20 лет назад. Он заявил, что у него было право не допустить студента, но он так впечатлился, что всё же допустил Revenge_of_the_Khaki

Буду честен, я даже не заметил там синие чернила DXM147