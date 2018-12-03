Студенты занялись сексом прямо в университете, а затем уснули — так их и нашли

Ролик с утомившейся страстной парочкой сняли другие студенты в одном из зданий, принадлежащих Эдинбургскому университету, пишет The Sun.

Герои ролика показали, насколько непросто, видимо, быть студентом крупного вуза, который хочет всё успеть, но не имеет времени. Видео сняли для "Снэпчата", но вирусным оно стало, когда пользователь "Твиттера" разместил его у себя на странице с подписью: "Это случилось в моём университете".

На его кадрах полуобнажённая пара лежит на полу в коридоре в окружении разбросанной одежды. Согласно подписи, студенты так устали, что уснули прямо во время секса на нижнем этаже здания "Эпплтон-тауэр", которое принадлежит Эдинбургскому университету. Похотливая парочка никак не реагировала на происходящее вокруг, шокируя проходящих мимо студентов.