Студент умер от сердечного приступа во время посвята, выпив литр рыбьего жира

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Студент умер от сердечного приступа во время посвята, выпив литр рыбьего жира

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По мнению врачей, содержание соли в его крови было настолько высоким, что сердце просто не справилось.

20-летний студент скончался от сердечного приступа после того, как не выдержал чудовищной церемонии посвящения в университете в Антверпене, Бельгия. Санда Диа должен был выпить несколько пинт рыбьего жира во время вечеринки университетского клуба, в который могли вступить только мажоры, сообщает The Sun.

<p>Фото © CEN</p>

Студенческий клуб Reuzegom, который появился ещё в 1946 году, известен своими роскошными вечеринками и дорогими поездками за границу. Его название постоянно фигурирует в скандалах. В частности, пять лет назад первокурсников заставили застрелить из винтовки поросёнка.

Санда вместе с группой своих однокурсников отдыхал в загородном доме, где они провели несколько дней. После того как они выпили большое количество рыбьего жира, их заставили раздеться и сидеть голыми в лесу, пока их обливали водой. Вскоре Санда и ещё два парня почувствовали себя плохо, и организаторы посвящения сами отвезли их в больницу.

<p>Фото © CEN</p>

Там студент впал в кому, а после умер от сердечного приступа. Двоим другим пострадавшим удалось выжить, сейчас они находятся в больнице. Врачи выяснили, что причиной смерти стала высокая концентрация соли, которая содержалась в рыбьем жире.

Родственники Санды попросили других студентов оказать содействие следствию, чтобы наказать виновных. Однако многие боятся предавать историю огласке из-за связей и финансовых возможностей студенток клуба.

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