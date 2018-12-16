Профессор дал задание создать вирус, но не ожидал, что студенты заразят миллионы

Самоуверенный преподаватель из Университета штата Миссури дал студентам невыполнимое, по его мнению, задание. Он хотел показать ученикам, что создать что-то вирусное специально очень и очень сложно. Но в итоге и сам получил хороший урок.

Профессор Эндрю Клайн преподаёт основы конвергенции в СМИ. В рамках учебного проекта он попросил студентов создать вирусный пост в соцсетях, пишет buzzfeednews.com. И не ожидал, что кто-то справится с заданием.

"Вирусность" — это идея создания чего-то, что быстро привлекает массовую аудиторию, и, если вы можете сделать это целенаправленно, вы станете богатым человеком. Но сделать это очень трудно Эндрю Клайн, профессор

Но его студентка Сидни Арлт вместе с группой из пяти человек сняла ролик, который позволил ей справиться с "невыполнимой" задачей и получить наивысший балл. Идея видео состояла в том, что якобы их профессор вместо итогового экзамена устроил вечеринку, но на неё почти никто не пришёл. Кадры с печальным преподавателем, окружённым праздничными пакетами, девушка разместила в своём аккаунте в "Твиттере".

За неделю фейковый ролик, в котором принял участие профессор, собрал почти восемь миллионов просмотров и 70 тыс. ретвитов. И вызвал бурную эмоциональную реакцию у зрителей. Они писали в комментариях, как им жалко беднягу преподавателя. Эндрю Клайн, по его словам, даже получил около 100 трогательных сообщений в личку. В историю поверили даже представители вуза — они ретвитнули ролик со словами поддержки.

Профессор был удивлён. Он рассказал, что ему приятно было получать добрые слова. Но считает, что реакция многих была неискренней, ведь так себя вести порой просто принято в соцсетях. К тому же, по словам преподавателя, многим пользователям не хватает критического мышления. Ведь они с лёгкостью поверили ролику с вечеринкой вместо экзамена, не задаваясь вопросом о его подлинности.