Студент из США разбил лампу в японском баре и сидит за это уже 9 месяцев

Если вы считали, что у вас было самое неловкое в мире утро после пьянки, то просто посмотрите на этого парня.

Обычная ночь, полная гулянок и алкоголя, обернулась кошмаром для американского студента Джулиана Эдама. Он приехал в Токио после завершения программы обучения за границей и из-за недоразумения вот уже почти девять месяцев сидит за решёткой, сообщает The New York Post.

Всё начиналось вполне невинно: Джулиан решил весело провести время и посетить несколько питейных заведений Токио. Время шло, уровень алкоголя в крови рос, и внезапно парень обнаружил себя спящим в одном из баров. Джулиана разбудили и сообщили ему, что он разбил лампу и должен заплатить за неё штраф в тысячу долларов.

Бедолага не мог вспомнить, как оказался в этом баре, и, растерявшись, он попытался сбежать и позвать на помощь. Но тут вмешалась третья сторона. Когда страж правопорядка схватил Джулиана за руку, та по инерции отлетела назад и ударила полицейского по лицу. После этого студенту предъявили обвинения в воспрепятствовании выполнению служебных обязанностей.

Инцидент произошёл в апреле прошлого года, но из-за судебных проволочек дело Джулиана никуда не движется, поэтому вот уже девять месяцев парень находится в заключении.

Это несправедливо. Дело же простое. Разберитесь уже с ним Лея Смит, мать Джулиана

Посольство США в Японии активно работает с семьёй Джулиана, но пока это не принесло никаких результатов.