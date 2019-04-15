Студентка журфака погибла, упав с 12-метровой башни, где делала памятное селфи

Студентка Сидни Монфрис захотела запечатлеть красивый вид, открывающийся на Нью-Йорк, с 12-метровой башни Фордемского университета, который должна была окончить в мае.
В предрассветные часы она вместе с друзьями поднялась по узкой лестнице на самый верх башни. Делая фото на память для своего аккаунта в Instagram, она не удержалась и сорвалась вниз, сообщает New York Post.
Спасателям с трудом удалось извлечь 22-летнюю девушку наружу из-за тесной конструкции строения. Сидни скончалась от полученных травм спустя несколько часов после того, как её доставили в больницу, в окружении родителей.
Сидни изучала журналистику и проходила стажировку в издании InStyle. В мае она должна была выпуститься с дипломом бакалавра. Представители университета сообщили, что присвоят погибшей студентке степень бакалавра посмертно.
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