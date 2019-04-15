Студентка журфака погибла, упав с 12-метровой башни, где делала памятное селфи

22-летняя студентка за несколько недель до выпуска залезла на знаменитую университетскую башню, чтобы сделать запоминающееся фото. Не удержавшись на высоте, она трагически погибла.

Студентка Сидни Монфрис захотела запечатлеть красивый вид, открывающийся на Нью-Йорк, с 12-метровой башни Фордемского университета, который должна была окончить в мае.

В предрассветные часы она вместе с друзьями поднялась по узкой лестнице на самый верх башни. Делая фото на память для своего аккаунта в Instagram, она не удержалась и сорвалась вниз, сообщает New York Post.

Спасателям с трудом удалось извлечь 22-летнюю девушку наружу из-за тесной конструкции строения. Сидни скончалась от полученных травм спустя несколько часов после того, как её доставили в больницу, в окружении родителей.

Сидни изучала журналистику и проходила стажировку в издании InStyle. В мае она должна была выпуститься с дипломом бакалавра. Представители университета сообщили, что присвоят погибшей студентке степень бакалавра посмертно.