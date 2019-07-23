Студент получил учёную степень, превратив диссертацию на 10 тысяч слов в рэп

22-летний Николас Узока из Лондона, Великобритания, с творческого отделения филологического факультета долго думал, как же подойти к самому крупному проекту в его обучении. И пришедшая ему в голову идея не только выстрелила, но и помогла парню войти в историю.

Помимо учёбы и написания стихов Николас увлекался и музыкой. К тому моменту он уже записал несколько треков и втайне надеялся после выпуска продолжить двигаться в том направлении. Но когда парень поразмыслил над темой своей диссертации ("Раскрытие отношения к Богу через метафору отношений с женщинами"), то решил, что он как творческая личность всё лучше расскажет в песне, пишет Lad Bible.

Сперва куратор Ника слегка опешил от такого предложения, но затем загорелся идеей чуть ли не сильнее студента. На протяжении всей работы он тщательно следил за прогрессом парня и иногда давил на него сильнее необходимого, чтобы тот старался изо всех сил и выпустил шедевр. После выпуска Ник отдельно поблагодарил его за настойчивость.

Всего диссертация на десять тысяч слов уместилась в один альбом с 21 треком: девять рэп-песен и 12 стихотворных вставок. Комиссия с большим восторгом встретила необычную работу Ника, парень успешно защитился и получил первую научную степень Университета Восточной Англии. Теперь Ник планирует записать ещё пару альбомов под псевдонимом Зока Автор и настроен он решительно.

Here's my submission to #theheatcontest for domwitdaheats competition on instagram. Thought I'd upload it here too. Let me know what you guys think! pic.twitter.com/1Akgzdmkg7 — Zoka (@Zoka_The_Author) June 30, 2019

Я хочу и дальше заниматься музыкой, поэтому стоит с самого начала показать индустрии, на что я способен Ник Узока

Бездомный вернулся в университет спустя 40 лет, как ему пришлось отчислиться