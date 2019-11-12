Любовь и смерть. Учебные романы, закончившиеся убийством

Лайф собрал несколько нашумевших за последние десятилетия случаев, когда романтические отношения между преподавателями и студентами привели к убийству.

Профессорско-студенческие романы в жизни встречаются реже, чем служебные, и крайне редко заканчиваются трагедиями. Но всемирную "славу" такие истории приобретают мгновенно. Преступление профессора из Санкт-Петербурга, который убил возлюбленную, расчленил и пытался выбросить фрагменты её тела в реку, прогремело не только на всю Россию, но осталось незамеченным и во множестве иностранных СМИ в контексте — а-ля русская новая достоевщина. Ведь арестованный профессор не просто преподаватель престижного столичного университета и почитатель Наполеона, но и обладатель громких регалий и французского ордена Почётного легиона. Хотя президент французской республики уже предложил лишить душегуба почётной награды.

Перу: история профессора, который "любил, учил и расчленил"

27 апреля 2016 года, в день, когда президент Парагвая Орасио Картес подписал закон о комплексной защите женщин от домашнего насилия, на свободу из парагвайской тюрьмы вышел Уго Томас Рамирес Соса, отсидевший 14 лет за убийство "девушки, которую любил, которую учил и которую расчленил".

Рамирес преподавал в Университете Сан-Игнасио, расположенном в пригороде столицы страны — Асунсьоне. Его будущая жертва, 24-летняя Марта Ракель Оруэ Хиракава, приехала в столицу с намерением выучиться на юриста. Но испытывала некоторые проблемы с поступлением в вуз. Рамиресу тогда уже было под пятьдесят, из которых более 20 он проработал на кафедрах университета. Он решил совершить доброе дело и помог красавице стать студенткой. История получила, естественно, сентиментальное продолжение, в чём криминал, в общем-то, не усматривался: преподаватель к тому времени уже развёлся с женой и был вполне свободен для амурных дел.

Они любили друг друга шесть лет, но никогда не афишировали своих отношений. По одной простой причине: у профессора кроме Марты была ещё одна фаворитка по имени Норма. Она появилась в его жизни раньше и сопровождала Рамиреса на всех вечеринках. С Мартой Уго встречался тайком, и это ей с каждым разом нравилось всё меньше и меньше. В конце концов, между желанием предать их отношения огласке и уйти от преподавателя девушка выбрала второе. К тому времени у неё даже нарисовалась другая романтическая перспектива — некто Рональдо, возрастом значительно моложе профессора и готовый связать себя с Мартой чем-то более серьёзным, чем постель пару раз в неделю.

Рамирес узнал об изменах своей студентки и решил отомстить. 26 апреля 2002 года, когда Рональдо уехал на встречу с друзьями в другой город, Уго сумел уговорить Марту приехать к нему домой "для дополнительных консультаций перед предстоящими экзаменами".

Консультации закончились половым контактом, после которого Марта отправилась расслабиться в гидромассажную ванну. Рамирес вошёл через пару минут и нанёс ей восемь ударов ножом. Она не успела даже закричать. Тело убийца разрезал на несколько частей, которые рассовал по чёрным пластиковым мешкам для мусора. После чего позвонил Норме, сказал, что страшно скучает по ней и скоро приедет. По дороге сбросил мешки с останками в реку.

Ночь с Нормой он провёл так, будто в его жизни ничего не случилось, отметил потом специалист по судебной психиатрии Роке Вальехас, указавший на то, что Рамиресу "свойственны две фундаментальные черты характера: нарциссизм (постоянное восхищение самим собой и своими достижениями) и уверенность в собственном всемогуществе".

Насильника и убийцу приговорили к 21 году тюрьмы, из которых он отбыл 14 и вышел на свободу "ввиду раскаяния в содеянном и примерного поведения". Сейчас Уго Рамирес, согласно данным парагвайского издания La Hora, проживает в городе Оркета, перенёс инфаркт и воспитывает сына от нынешней сентиментальной партнёрши.

Япония: слишком соблазнительная учительница английского

24 марта 2007 года в городе Итикава в Японии была убита 22-летняя учительница английского языка Линдси Энн Хоукер, преподававшая в токийском филиале крупнейшей британской языковой частной школы в Японии Nova. Убийцей оказался японец Тацуи Итикаси, по его собственным словам, бравший у неё уроки английского. Отношения между учительницей и учеником были не только "служебными". Спустя несколько занятий юноша воспылал чувствами к своей наставнице.

По информации полицейских, Тацуи "был одержим идеей доведения физической формы своего тела до совершенства и культом силы", он ежедневно посещал гимнастический зал и проезжал на велосипеде 25 километров. При контактах с женщинами стремился доминировать. Судимостей на момент совершения убийства не имел, но однажды задерживался полицией за попытку нападения на женщину на улице, однако этот случай остался без уголовных последствий.

За несколько дней до того несчастливого для Линдси вечера Тацуб догнал её возле дома на своём двухколёсном железном коне и пожаловался на жажду. Хоукер вошла в положение выглядевшего действительно утомлённым парня и пригласила подняться к ней выпить стаканчик воды.

Они договорились через четыре дня вместе отправиться поужинать в одном из кафе. Таксист отвёз влюблённых к дому Линдси. Кавалер собрался подняться в её квартиру "на минуточку", приказав таксисту ждать его возвращения. Водитель прождал семь минут, решил, что больше не имеет смысла, и уехал.

Голое тело Хоукер, перетянутое галстуками и шарфиками было обнаружено полицейскими через несколько суток в ванне, наполненной компостом. Одна отделённая от тела рука лежала поверх смеси, всё остальное было укрыто грунтом. Преступник полагал, что компост, к которому он добавил активные реагенты, должен быстро разложить и "переварить" останки девушки.

Судмедэксперты установили, что Хоукер умерла по причине перелома одного из шейных позвонков. И она, и Тацуи, как это явствует из полицейского отчёта, владели восточными единоборствами, но уровень мастерства у японца был значительно выше.

Убитую быстро нашли — родители Линдси, оставшиеся в Британии и каждый день выходившие на связь с дочерью по Skype, забили тревогу, когда девушка несколько суток не выходила на связь. К Тацуи же ниточки расследования привели только через четыре года.

Тайвань: месть отверженного

38-летний инструктор по стрельбе из лука Чэнь По-чянь из Тайваня был в августе 2019 года приговорён к смертной казни за убийство и расчленение женщины на пастбище. 30-летняя жертва по фамилии Као была одной из его учениц.

Стрельба из лука на Тайване — почти религия, поэтому инструкторов по этому виду здесь боготворят, называя не тренерами, а учителями и жизненными наставниками, и буквально поклоняясь им.

По информации СМИ, Чэнь и Као были "больше чем учитель и ученица". В мае прошлого года они арендовали стрелковое поле в городском парке Huashan 1914 Creative Park для индивидуальных занятий, после которых подолгу засиживались в одном из ближайших кафе.

31 мая они не пошли в кафе, а задержались дотемна на поле, разбирая мишени и результаты стрельбы. Там учитель и попытался заняться с ученицей сексом, но она по неизвестной причине его отвергла. Вероятно, Чэнь и Као выпили алкоголь. По словам задержанного, он увидел, "женщина задремала, и задушил её". Чэнь спрятал труп там же, а 3 июня принёс 14-сантиметровый остро отточенный нож, которым разрезал тело мёртвой возлюбленной на семь частей и разложил их по непрозрачным пластиковым пакетам, надеясь избавиться от останков. 4 июня инструктор вывез "груз" на своём мотоцикле и спрятал. Её начали искать и довольно быстро вычислили, что последним её видел учитель стрельбы из лука. Убийце был вынесен смертный приговор, который пока не приведён в исполнение.