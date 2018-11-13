Стэн Ли перед смертью успел опубликовать обращение к ветеранам Второй мировой

В его аккаунте в "Твиттере" последняя запись датируется 11 ноября, где он благодарит американских солдат за их службу.

Последний пост в официальном аккаунте Стэна Ли в Twitter был опубликован всего за несколько часов до его смерти. Создатель комиксов Marvel Стэн Ли был госпитализирован утром в понедельник из своего дома на Голливудских холмах. Через несколько часов 95-летний Ли скоропостижно скончался в госпитале.

Спасибо всем ветеранам Америки за вашу службу. Интересный факт: официальная должность Стэна в армии США во время Второй мировой войны значилась как "драматург" Twitter Стэна Ли

Thank you to all of America's veterans for your service. Fun fact: Stan’s official US Army title during WW2 was ‘Playwright.’ #VeteransDay pic.twitter.com/limi6CWzsL — stan lee (@TheRealStanLee) 11 ноября 2018 г.

День ветеранов является официальным государственным праздником в Соединённых Штатах. В честь него и был опубликован этот твит, который сопровождался чёрно-белой фотографией молодого Стэна в военной форме. Сценарист служил в войсках связи с 1942 года после нападения на Перл-Харбор. После того как стало известно о его навыках письма, Ли поручили рисовать плакаты.

В последний год у Стэна Ли возникали проблемы со здоровьем. Сценарист имел трудности со зрением, кроме того, у него была пневмония.