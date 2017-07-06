"Старые, толстые, страшные" стюардессы объявили войну молодым коллегам

Проигравшие суд бортпроводницы, которые обвиняли руководство в дискриминации из-за лишнего веса, начали травить своих более молодых коллег в соцсетях.

"Я так радовалась, когда сдала экзамены и прошла медкомиссию. Причёску новую сделала перед первым рейсом, макияж, — рассказывает 22-летняя Мария, только с начала лета работающая стюардессой на рейсах "Аэрофлота". — А как без макияжа? Ведь круги под глазами были — жуть, училась полгода днями и ночами, всё боялась не сдать".

В телефоне у Марии несколько фотографий с коллегами и селфи на борту из недавних рейсов. Но в Сеть она ничего не выкладывает. Как и многие её подруги. "Затравят!" — говорит девушка.

Молода и красива — значит, шлюха

Травля, о которой говорит 22-летняя бортпроводница, началась с петиции на Change.org., которую разместили стюардессы "Аэрофлота" Евгения Магурина и Ирина Иерусалимская. В ней они обвинили авиакомпанию в дискриминации по весу и возрасту. По словам сотрудниц, они лишились надбавок и возможности летать за рубеж из-за того, что их размер одежды больше 48-го. До этого в СМИ вышел громкий материал "Старые, толстые, страшные", где стюардессы подробно излагали свою позицию. Аббревиатура СТС крепко приклеилась к героиням истории.

Петиция пока набрала менее двух тысяч подписей — скромно. Гораздо ярче смотрятся комментарии под петицией. Защищая Магурину и Иерусалимскую, их сторонницы, к примеру, называли более молодых и стройных коллег девочками для эскорт-услуг.

Иски стюардесс к авиакомпании суд отклонил ещё в апреле. Они не собираются сдаваться и намерены бороться в судебных инстанциях дальше. Пока же стюардессы начали борьбу с более молодыми коллегами.

Евгения Магурина возмутилась снимками симпатичных стройных стюардесс с георгиевскими ленточками. Фотографии были сделаны в туалете — единственном месте на борту, где есть зеркало. Ленточки были там, где им и полагается, — в петлицах на фирменной одежде.

"Отправила Зингману — пусть полюбуется на молодых и худых", — отреагировала Евгения Магурина в комментариях к посту, где обсуждался один из снимков. Речь идёт о Вадиме Зингмане — заместителе гендиректора "Аэрофлота" по работе с клиентами.

В профильных пабликах стюардессы СТС пишут гневные комментарии под фотографиями молодых соперниц по цеху. Их они называли "дурами в бровях" и посчитали праздничное селфи в туалете позором.

Впрочем, фотографии бортпроводниц, пусть и в туалетной кабинке, набрали на порядок больше лайков, чем посты с критикой: пассажирам и пользователям соцсетей просто нравятся яркие красавицы в красивой фирменной форме.

Подписчики группы уверены, что хорошо выглядеть должны абсолютно все стюардессы, ведь они являются "лицом экипажа". А селфи в туалете — это модный тренд, поэтому поводов для критики быть не может.

В самой авиакомпании признают, что определённые пожелания к внешнему виду бортпроводников действительно есть. Для женщин: рост 160–175 см, размер одежды — 42–48. Но это обусловлено требованиями безопасности: стюардесса работает в ограниченном пространстве самолёта и просто должна уметь быстро в нём передвигаться. К тому же лишний вес при условии частых полётов создаёт серьёзные риски для здоровья.

Но одними соцсетями дело не закончилось. На днях в сообществе "Типичный бортпроводник" появилось сообщение о жалобе Иерусалимской в отдел претензий "Аэрофлота". Она летела рейсом авиакомпании как пассажир и по итогам подробно указала на существенные, по её мнению, недостатки обслуживания. "Бортпроводник 3R обслуживали питанием без фартук, за исключением сбора мусора", — говорится в её жалобе (орфография и пунктуация автора сохранены).

Коллеги такую "правду" не оценили.

"Насколько же это мерзко! Ведь как не ей уж знать, что теперь всю бригаду накажут, — написали об этом в "Типичном бортпроводнике". — Объяснительные, выговоры и просто нервотрёпка ребятам!"

Хочу шубу и в Майами

Из-за требований к внешности стюардессам в теле стали платить меньше суточных, говорила Магурина, которая носит 52-й размер. По её оценкам, она потеряла около 8–10 тысяч рублей в месяц. Свой моральный ущерб стюардесса оценила более чем в полмиллиона рублей. Иерусалимская надеялась получить от работодателя миллион.

Обе истицы жаловались, что их не пускают на рейсы в Европу и США, а ставят только на маршруты по России. Магурина, в частности, сетовала, что трижды просилась в Майами, но всё без толку.

Проговорилась она и о другом любимом направлении — восточном. "Хотя бы слетать раз в год и привезти себе любимой шубу из Китая — да, как-то учитывая специфику работы, наверное, это актуально", — призналась Магурина на пресс-конференции.

Реплика о любимой шубе выглядит скромно по сравнению с историями из закрытого сообщества бортпроводников "Аэрофлота" в "Фейсбуке". Здесь тёртые кадры вспоминают былое — большинство пользователей работали в авиакомпании если не со времён СССР, то как минимум ещё при старом руководстве.

Пассажирам, особенно тем, что боятся полётов, сюда лучше не заглядывать — слишком многое можно узнать об отношении "опытных" сотрудников к своей работе. Так, одна из бортпроводниц со стажем ударилась в поэзию и в рифму мечтает прикупить золотишка, нажраться, подраться и "командира в сад послать".

Другой участник группы, Александр Донченко, романтически вспоминает о вылете из Пекина. Экипаж едет на вылет "в доверху нагруженном автобусе" и хвастается, кто сколько увёз: "Кто кабинку душевую, кто забор чугунный на дачу".

Это, впрочем, далеко не самая богатая "добыча", упомянутая в группе. Ещё один яркий пример — проводница Алла Руга вспоминает времена, когда "Аэрофлот" контролировал печально известный олигарх Борис Березовский (в простонародье БАБ — Борис Абрамович Березовский):

"Да, при БАБ воровали, но и нам жить давали — и очень даже хорошо".

На здешнем фоне потеря доплат в размере 8–10 тысяч рублей, на которую жаловалась Магурина, кажется сущей мелочью.

В самой авиакомпании довольно спокойно комментируют ситуацию:

— Хотелось бы подчеркнуть, что мы высоко оцениваем деятельность наших бортпроводников и стараемся делать всё возможное для улучшения их условий труда. При этом авиакомпания и дальше будет предъявлять высокие требования к персоналу для максимального комфорта и безопасности пассажиров. Имидж и успех компании складываются в первую очередь за счёт людей, которые в ней работают, — так комментировал решение суда заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО "Аэрофлот" Владимир Александров.