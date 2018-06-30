5 типов неадекватных пассажиров. Взгляд стюардесс с опытом

Один пассажир был в стельку пьян, и его стошнило в пакетик. Когда мы приземлились, он подошёл ко мне, сказал: "Я блеванул", — и хлопнул по пакетику рукой. Содержимое его желудка выплеснулось наружу, и я стояла с ног до головы в этой вонючей жиже