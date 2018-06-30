5 типов неадекватных пассажиров. Взгляд стюардесс с опытом

Озабоченные
Я с одного взгляда определяю, кто из пассажиров фантазирует обо мне. Некоторые в открытую строят глазки, даже если летят с женой. А однажды мне передали пакетик для рвоты, на котором было написано: "Я хочу трахнуть кого-нибудь из экипажа
Мила
Пожилой джентльмен, летевший первым классом в Тегеран, предложил мне прогуляться по городу. Я согласилась. После экскурсии он стал расспрашивать меня о том, какие мне нравятся мужчины. Потом он предложил стать моим спонсором, но я вежливо отказала
Елена
Свиньи
Один пассажир был в стельку пьян, и его стошнило в пакетик. Когда мы приземлились, он подошёл ко мне, сказал: "Я блеванул", — и хлопнул по пакетику рукой. Содержимое его желудка выплеснулось наружу, и я стояла с ног до головы в этой вонючей жиже
Мила
Когда мы взлетели, один мужчина обделался прямо в штаны. На протяжении всего полёта пассажирам и экипажу пришлось терпеть ужасный запах, стремительно распространившийся по салону
Елена
Секс-экстремалы
Помню, как нетрезвая парочка, пытаясь сделать вид, что ничего не происходит, занималась петтингом. Мужчина запустил своей спутнице руку под юбку и ласкал её промежность
Мила
Это был ночной рейс. Я стала свидетельницей полового акта между 50-летними супругами, летевшими бизнес-классом. Они думали, что все спят, но их выдавали звуки. Женщина была сверху
Елена
Пьяницы
Нетрезвые пассажиры не учитывают того, как может измениться их состояние в полёте. На земле вы слегка подшофе, а в воздухе вас буквально размазывает по стенке. Однажды нам даже пришлось совершить экстренную посадку из-за одного подвыпившего парня
Мила
Я работаю в первом классе, и обычно полёт здесь проходит спокойно. Но иногда приходится летать с шумными компаниями бизнесменов, которые успевают хорошенько принять на грудь ещё до взлёта. К моменту приземления они уже не могут самостоятельно встать
Елена
Сквернословы
Этот пассажир начал оскорблять меня, как только ступил на борт. Потом он приказным тоном потребовал пересадить его. Когда я объяснила, что мы не можем это сделать, он назвал меня тупой шлюхой. Я написала рапорт, и теперь хулиган в чёрном списке
Елена
В другой раз на меня повысила голос женщина, недовольная тем, что на обед ей подали пасту, не предоставив права выбора. Она кричала так громко, что я заплакала и была вынуждена уйти в туалет, чтобы привести себя в порядок
Елена
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