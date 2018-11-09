Стюардесса грудью накормила чужого ребёнка, у матери которого пропало молоко

Патриша сама кормящая мать, её малышу всего девять месяцев. И добросердечная девушка не смогла пройти мимо чужой беды. Она знала, что на борту больше нет подходящего молока, и решила сама покормить ребёнка готовой расплакаться незнакомки. Патриша прекрасно понимала чувства матери, которая держит на руках голодного малыша.
Мама малыша сказала, что у неё закончилась смесь, и я решила предложить свою помощь, так как сама кормящая мать. Я знала, какой это стресс. Беспомощность, которую ты чувствуешь, когда не можешь накормить своего голодного ребёнка, ужасна
Патриша Органо, стюардесса
Об этом стюардесса рассказала на своей странице в "Фейсбуке". Она написала, что очень рада тому, что совершила такой поступок. И рассказала, что мать малыша горячо её поблагодарила за помощь. Но этот день оказался особенным для Патриши и по другой причине: она получила необходимую квалификацию на работе — это был проверочный полёт. Девушка прошла экзамен и на специалиста, и на хорошего человека.
Я кормила грудью чужого ребёнка во время полёта. Благодарю тебя, Боже, за этот дар — материнское молоко
Патриша Органо, стюардесса
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