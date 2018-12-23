Кошки-мышки на борту. Стюардесса – о любителях выпить в полёте

Выпить на борту. Порой мне кажется, что это русское национальное развлечение: купить бутылку в дьюти-фри и, наплевав на все запреты, сделанные ради вашей же безопасности, открыть её, сидя в кресле. Побеждает, видимо, тот, кто бортпроводнику не попался. Кто-то проспиртовывается заранее в аэропорту. Отдельная категория граждан — те, кто не страдает аэрофобией, а просто желает "повеселиться".

И вот тут начинается самое интересное — игра в кошки-мышки. Люди прекрасно знают, что распитие спиртных напитков, принесённых с собой, запрещено. И если их поймают, то могут даже отвести в полицию. Поэтому они, как школьники, стараются прятать бутылки и выпивать только тогда, когда стюардесса отвернётся.

— Девушка, что это у вас в стакане? Пиво?

— Какой стакан? Здесь ничего нет, вам кажется, — пролепетала пассажирка, загораживая игрушечным зайцем запретную жидкость.

— Тот, что вы за игрушкой держите.

— А, вы про это… Мы же всё равно на территории иностранного государства находимся, тут можно, — пассажирка предприняла последнюю попытку оставить у себя пшеничное нефильтрованное.

— Нет, у нас на борту алкоголь запрещён в любом случае и при любых обстоятельствах, — сказала стюардесса и забрала стакан.

***

Но не все так легко расстаются с хмельным зельем. Попадаются люди, которые действует очень нагло и изобретательно.

Очередной рейс в Турцию. Бортпроводник проходит по салону, проверяет состояние пассажиров после взлёта и видит мужчину, который держит в руках уже открытый бутылёк вина.

­­­– Вы знаете, что распитие алкогольных напитков строго запрещено на борту самолёта? Закройте бутылку и уберите, иначе мы будем вынуждены изъять её до конца полёта.

— Правда? А что будет, если вы не успеете? — проговорил пассажир и в это же мгновение осушил ёмкость.

Повезло, что на этом мужчина решил успокоиться и заснуть, но ведь бывает и по-другому…

***

А однажды дело даже дошло до вызова доктора.

Самолёт взлетел, набрал высоту, и тут прозвучал вызов из салона. Бортпроводник подошёл, любезно поинтересовался, что случилось.

— Меня всего трясёт, можно рюмочку коньяка?

— У нас нет спиртных напитков, но если вы нервничаете, можем принести таблетку валерианы.

Пассажир выслушал и поинтересовался:

— Может, у вас хотя бы есть вино?

— Вина тоже нет.

— Тогда мне ничего не нужно.

Через 10 минут с того же места опять прозвучал вызов. На этот раз уже просила соседка.

— Смотрите, как ему плохо, его всего трясёт, ну, есть у вас сердце или нет, дайте ему выпить, хотя бы чуть-чуть.

Бортпроводник опять рассказал про запрет на алкогольные напитки, но заметил, что мужчине и правда стало хуже. Выступил пот, усилилась нервная дрожь, и он заметно побледнел. Пришлось вызывать врача. Через громкую связь прозвучало объявление. Нашёлся доктор. После небольшой беседы с "больным" он зашёл на кухню.

— У мужчины переизбыток алкоголя в крови.

***

Однако выпить любят не только суровые мужчины, но и хрупкие девушки. Причём последние даже находят сочувствующих соседей, которые оберегают их весь полёт.

Пару месяцев назад экипаж возвращался из Европы. Самолёт занял эшелон, отключилось табло "застегнуть ремни". Стюардесса вышла в пассажирский салон. Сначала она почувствовала запах алкоголя, а уже потом увидела очень сонную, но весёлую девушку. Она лежала на коленях у мужчины, а рядом с ней — практически пустая литровая бутылка вина.

— Девушка нарушает правила авиакомпании, у нас запрещено распивать алкоголь, принесённый с собой.

— А зачем вы мне всё это говорите? — спросил мужчина, поглаживая пьяную по голове. — Я её впервые вижу.

И правда, после приземления пассажирка осталась на борту одна. Все сочувствующие лица ушли, как только открылись двери. А вот девушка покидать воздушное судно не хотела. Она собиралась дождаться следующего рейса, потому что чувствовала себя плохо. Ей хотелось спать и "нужно было подышать в пакетик". Экипаж предлагал ей помощь с багажом, объяснял, почему нужно покинуть судно, но все доводы оказались разбиты всего одной фразой.

— Как я выйду, мы же ещё не приземлились? — заявила девушка. То, что самолёт находился на стоянке уже минут 15, ей было не интересно…