Этикет и безопасность. Стюардесса — о семейных драмах на борту

Самолёт — это та же лакмусовая бумажка, только тяжелее, больше и проявляет не кислотно-щелочные свойства среды, а сущность человека. Именно на борту, в замкнутом пространстве, люди сбрасывают маски, а стюардессы становятся свидетелями семейных драм и комедий.

Существует правило, согласно которому пока командир корабля не выключит табло "застегнуть ремни", вставать с кресел, открывать багажные полки и доставать свои вещи нельзя. Конечно же, все его нарушают. Люди не понимают, что во время руления им на голову может свалиться чей-нибудь чемодан или они сами могут не удержаться на ногах и упасть в проходе. О таких мелочах, как собственное здоровье, никто не думает, поэтому все и всегда подскакивают с мест, не дожидаясь команды пилотов. Это уже стало "нормой". Но однажды произошёл из ряда вон выходящий случай…

Не прошло и минуты после посадки, как двое старичков поднялись со своих кресел и побрели из хвоста воздушного судна в нос.

— Сядьте, пожалуйста. Самолёт ещё находится в движении. Передвигаться по салону небезопасно!

Они испуганно посмотрели на бортпроводников, но продолжили свой путь.

— Займите места, — подойдя ближе к пожилой паре, сказала стюардесса.

— Как же мы можем сесть? Вдруг про нас забудут? Или мы потеряемся? Тем более ходить нам тяжело, точно не поспеем.

— Не переживайте, сегодня всех пассажиров до аэропорта доставит автобус. Без вас он не уедет.

— Вы не понимаете, наши дети летят в бизнес-классе. Вдруг они нас не дождутся или мы с ними разминёмся, — прошептала пожилая дама.

— Не думайте плохо, — уже начал объяснять старичок, — они хотели на всех билеты в бизнес взять, но не повезло, там только два свободных кресла было, а остальные все раскуплены. Вот и пришлось разделиться.

— Мы всё понимаем и проведём вас к выходу, ни о чём не беспокойтесь. А пока займите свои места, — сказала стюардесса, припоминая, что бизнес-класс летел практически пустой.

***

Как-то раз в экономе летела семейная пара с двумя детьми. Пока школьники увлечённо рассматривали журналы, взрослые периодически нажимали кнопку вызова бортпроводника.

— Добрый день, чем я могу вам помочь? — спросила стюардесса.

— Скажите, где мы с женой можем позаниматься сексом? — громко уточнил мужчина.

— Нигде. Это запрещено правилами авиакомпании.

— Плохие у вас правила, — заметил отец семейства и через некоторое время уснул.

Тогда "эстафету" переняли дети и стали нажимать кнопку вызова.

— Да, что вы хотели?

— Эй, девочка, принеси мне воды, — обратился 10-летний мальчик к бортпроводнице.

Судя по всему, родители сказали "вот бортпроводники — они обслуживающий персонал". Вынуждена напомнить, что первостепенная обязанность стюардесс — не водички принести, а обеспечить вашу же, 10-летние нахалы, безопасность. И ваших родителей, которые уважению к людям не научили.

***

В каждой семье своё воспитание, свои привычки и свой уклад. Кто-то готов идти на уступки обществу, а кто-то продолжает следовать своему курсу, не обращая внимания на других.

Шёл второй час полёта, оставалось лететь столько же. Одна мама достала с багажной полки детский горшок, поставила его на своё кресло и усадила сверху годовалого ребёнка. Скорее всего, у малыша было несварение. Так это или нет, но скоро запах почувствовал весь салон.

— Девушка, мы всё понимаем, у вас дитя, но не могли бы вы отнести его в туалет? Он как раз свободен. Там есть и унитаз, и столик для пеленания. Вам будет гораздо удобнее, а нам всем — свободнее дышать, — обратился один из пассажиров.

Молодая мама обернулась, молча посмотрела на говорившего и продолжила заниматься малышом. Через минут пятнадцать девушка вынесла горшок. А потом, примерно через час, всё опять повторилось.

Некоторые пассажиры следуют логике "заплатил за билет — делай что хочешь". Если речь о "яжематерях" — можно малыша и на горшок посадить перед носом других пассажиров.

Если родители с детьми, летящие на отдых, — заняться сексом.

Только речь на борту (ну как минимум в экономе) идёт не о том, чтобы удовлетворить ваши потребности, а о том, как доставить вас в точку назначения целым и невредимым. А вот удовлетворение капризов — это скорее благодушие стюардесс, а не прямая обязанность.