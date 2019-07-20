Стюардессы раскрыли 8 вещей, которые любого проводника доведут до белого каления

Business Insider опросил бортпроводников и стюардесс, что в пассажирах их раздражает больше всего. Их ответы — от беспорядка до непристёгнутых ремней безопасности — в наших карточках.
Не снимайте наушники, когда к вам подходит бортпроводник
"Разносишь закуски, а тебе приходится повторять одно и то же снова и снова для одного человека", — стюардесса Delta Air Lines
Не пристёгивайте ремень безопасности
"Особенно раздражает, когда не пристёгивают своих маленьких детей. Это просто небезопасно", — стюардесса United Airlines
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Садитесь на любое место, кроме того, что указано у вас в билете
"Они как будто в стульчики играют — займи свободное место. Номера на билетах не просто так указаны", — стюардесса PSA Airlines
Оставляйте после себя бардак
Стюардесса Worldwide Jet поделилась, что почти в половине рейсов пассажиры оставляют после себя беспорядок. А ведь исправлять ей
Не обращайте внимания на бортпроводников
"Это так неуважительно. Пытаешься с ними заговорить, а они ведут себя так, будто тебя не существует", — стюардесса United flight
Нажимайте на кнопку вызова персонала по любому поводу и без
"У тебя куча дел, а тебе приходится шесть раз говорить с ними, зачем в этот раз я им понадобилась", — стюардесса Piedmont Airlines
Недооценивайте важность работы бортпроводника
"В первую очередь мы обеспечиваем безопасность на борту. Мы не официантки", — стюардесса Alaska Airlines
Ткните бортпроводника, чтобы привлечь его внимание
"Самое раздражающее — это когда пассажиры меня тыкают, вместо того чтобы позвать", — стюардесса American Airlines
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