Стюардессы раскрыли 8 вещей, которые любого проводника доведут до белого каления

3193

Фото © Shutterstock 

Хотите знать, как сделать так, чтобы вас возненавидели стюардессы, а полёт стал невыносимым не только для них, но и для всех окружающих? Прочитайте карточки ниже и лучше никогда так не поступайте.

Business Insider опросил бортпроводников и стюардесс, что в пассажирах их раздражает больше всего. Их ответы — от беспорядка до непристёгнутых ремней безопасности — в наших карточках.

Не снимайте наушники, когда к вам подходит бортпроводник

"Разносишь закуски, а тебе приходится повторять одно и то же снова и снова для одного человека", — стюардесса Delta Air Lines

Фото © Shutterstock

Не пристёгивайте ремень безопасности

"Особенно раздражает, когда не пристёгивают своих маленьких детей. Это просто небезопасно", — стюардесса United Airlines

Фото © Pinterest/Curiosity

Садитесь на любое место, кроме того, что указано у вас в билете

"Они как будто в стульчики играют — займи свободное место. Номера на билетах не просто так указаны", — стюардесса PSA Airlines

Фото © Shutterstock

Оставляйте после себя бардак

Стюардесса Worldwide Jet поделилась, что почти в половине рейсов пассажиры оставляют после себя беспорядок. А ведь исправлять ей

Фото © Shutterstock

Не обращайте внимания на бортпроводников

"Это так неуважительно. Пытаешься с ними заговорить, а они ведут себя так, будто тебя не существует", — стюардесса United flight

Фото © Shutterstock

Нажимайте на кнопку вызова персонала по любому поводу и без

"У тебя куча дел, а тебе приходится шесть раз говорить с ними, зачем в этот раз я им понадобилась", — стюардесса Piedmont Airlines

Фото © Shutterstock

Недооценивайте важность работы бортпроводника

"В первую очередь мы обеспечиваем безопасность на борту. Мы не официантки", — стюардесса Alaska Airlines

Фото © Shutterstock

Ткните бортпроводника, чтобы привлечь его внимание

"Самое раздражающее — это когда пассажиры меня тыкают, вместо того чтобы позвать", — стюардесса American Airlines

Фото © Shutterstock

Пассажиры сняли, как бортпроводника подбросило к потолку в зоне турбулентности

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×