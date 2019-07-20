Стюардессы раскрыли 8 вещей, которые любого проводника доведут до белого каления

Хотите знать, как сделать так, чтобы вас возненавидели стюардессы, а полёт стал невыносимым не только для них, но и для всех окружающих? Прочитайте карточки ниже и лучше никогда так не поступайте.

Business Insider опросил бортпроводников и стюардесс, что в пассажирах их раздражает больше всего. Их ответы — от беспорядка до непристёгнутых ремней безопасности — в наших карточках. Не снимайте наушники, когда к вам подходит бортпроводник "Разносишь закуски, а тебе приходится повторять одно и то же снова и снова для одного человека", — стюардесса Delta Air Lines Фото © Shutterstock Не пристёгивайте ремень безопасности "Особенно раздражает, когда не пристёгивают своих маленьких детей. Это просто небезопасно", — стюардесса United Airlines Фото © Pinterest/Curiosity Садитесь на любое место, кроме того, что указано у вас в билете "Они как будто в стульчики играют — займи свободное место. Номера на билетах не просто так указаны", — стюардесса PSA Airlines Фото © Shutterstock Оставляйте после себя бардак Стюардесса Worldwide Jet поделилась, что почти в половине рейсов пассажиры оставляют после себя беспорядок. А ведь исправлять ей Фото © Shutterstock Не обращайте внимания на бортпроводников "Это так неуважительно. Пытаешься с ними заговорить, а они ведут себя так, будто тебя не существует", — стюардесса United flight Фото © Shutterstock Нажимайте на кнопку вызова персонала по любому поводу и без "У тебя куча дел, а тебе приходится шесть раз говорить с ними, зачем в этот раз я им понадобилась", — стюардесса Piedmont Airlines Фото © Shutterstock Недооценивайте важность работы бортпроводника "В первую очередь мы обеспечиваем безопасность на борту. Мы не официантки", — стюардесса Alaska Airlines Фото © Shutterstock Ткните бортпроводника, чтобы привлечь его внимание "Самое раздражающее — это когда пассажиры меня тыкают, вместо того чтобы позвать", — стюардесса American Airlines Фото © Shutterstock Пассажиры сняли, как бортпроводника подбросило к потолку в зоне турбулентности