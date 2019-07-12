Мужья-олигархи и толпы фанатов: 7 стюардесс, взлетевших действительно высоко

3

Коллаж © Instagram/imbrigita, Instagram/valentina_gri и Instagram/jana.heinisch

Каждый год 12 июля весь мир отмечает День бортпроводника гражданской авиации. И в честь этого Лайф решил поздравить всех причастных к празднику и напомнить о самых успешных представительницах этой прекрасной профессии.

Валентина Григорьева, возлюбленная политика Михаила Абызова, многократная победительница конкурсов за звание самой красивой стюардессы России

<p>Коллаж © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/valentina_gri/?hl=ru" target="_blank">valentina_gri</a></p>

Ирина Абрамович, бывшая жена миллиардера Романа Абрамовича, после развода отсудившая у бывшего мужа немалое состояние

<p>Коллаж © Getty Images / Bertrand Rindoff Petroff и EMPICS via Getty Images / Adam Davy</p>

Мариам Абдул Азиз, бывшая вторая жена султана Брунея Хассанала Болкиаха

<p>Коллаж © AP Photo / Charles Dharapak и AP Photo / Vincent Thian</p>

Яна Хейниш, бывшая модель и самая огненная стюардесса Германии с 113 тыс. подписчиков в "Инстаграме"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/jana.heinisch/" target="_blank"><strong>jana.heinisch</strong></a></p>

Бригитта Жагелависют, стюардесса и просто замечательная девушка из Литвы с 76 тыс. подписчиков

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/imbrigita/" target="_blank"><strong>imbrigita</strong></a></p>

Кики Кирати из Таиланда своей улыбкой смогла приковать к себе 58 тыс. поклонников

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kikikeerati/" target="_blank"><strong>kikikeerati</strong></a></p>

Робин Фергюсон — обворожительная стюардесса из Шотландии с 47 тыс. фанатов в "Инстаграме"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/robynfergusonn/" target="_blank"><strong>robynfergusonn</strong></a></p>

Кто может поздравить мужчин лучше всех? 7 самых красивых девушек в форме

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×