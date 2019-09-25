Стюардесса потеряла работу, но у неё нашёлся запасной аэродром: 10 красивых фото

Стюардесса-блогерша из Суиндона, Англия, аудитория которой насчитывает десятки тысяч пользователей по всему миру, осталась без работы мечты. Её авиакомпания разорилась.

Банкротство одной из старейших авиакомпаний — "Томас Кук" — наделало много шума в СМИ по всему миру. Правда, эта ситуация оказала влияние не только на пассажиров, в последний миг оставшихся без отпуска. Работники тоже оказались в затруднительном положении. Одна из них — 25-летняя Хлоя Бэйн, которая, как она говорит, осталась без работы мечты.

Для меня это было не просто работой, а чем-то, что я действительно любила. Мне не приходилось каждое утро заставлять себя идти на работу, ведь мне нравилось то, чем я занимаюсь Хлоя Бэйн

Когда стало известно о банкротстве компании "Томас Кук", в её штаб-квартире можно было видеть сотни плачущих сотрудников. Хлоя говорит, что теперь она и её коллеги, потерявшие работу, получают огромное количество сообщений со словами поддержки.

Все были так милы, когда общались со всеми нами. Друзья наших семей и люди, которые нас даже не знают лично, поддерживали нас Хлоя Бэйн

Хлоя — не простая стюардесса. У её личного инстаграм-аккаунта больше 40 тысяч подписчиков. В нём она делилась кадрами из жизни бортпроводницы, а иногда и фотографиями погорячее — формы девушки это позволяют.

Семья Хлои переживает за неё, ведь они знают, девушка любила свою работу и посвящала ей всю себя. И хоть последние дни в жизни Хлои были напряжёнными, она всё-таки надеется на лучшее, сообщает The Sun.

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