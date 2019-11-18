Мальчик в 5 лет впервые увидел стюардессу и через 15 показал, что из этого вышло

Даже самые незначительные вещи порой способны произвести глубокое впечатление. Но первый полёт точно забыть нельзя.

Когда Сюй Ян Фэну из Китая было всего пять, он впервые полетел на самолёте. И вместо того чтобы испытывать вполне ожидаемый страх, мальчик не просто наслаждался, но и умудрился сделать фото на память с одной из красавиц стюардесс. Так что малыш покинул борт, набравшись сильных впечатлений.

Прошло 20 лет, и, как оказалось, эта встреча действительно повлияла на парня. Сейчас он уже на третьем курсе Университета гражданской авиации Китая и недавно отправился на практику в авиакомпанию China Eastern Airlines. И произошло то, чего он никак не ожидал. Студент встретил там ту самую стюардессу, с которой они теперь стали коллегами.

Бортпроводница тоже вспомнила милого щекастого малыша, пишет Worldofbuzz. И вместе они решили повторить то самое фото, которое в какой-то степени привело их к новой удивительной встрече.