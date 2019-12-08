Женщина-пилот из Красноярска назвала приметы, которых боятся лётчики

Ирина Сергиенко из Красноярска девять лет работала стюардессой, пока не стала пилотом в авиакомпании NordStar.

В России всего несколько десятков женщин-пилотов. Ирина в профессии уже шесть лет, но о такой работе сначала совсем не думала. Сибирячка рассказала изданию ngs24, что после школы собиралась изучать иностранные языки в институте, однако материальное положение родителей не позволило поддерживать дочь пять лет.

Тогда девушка отучилась на бортпроводника, но на этом не остановилась. Теперь Ирина — второй пилот и хорошо знает авиационную "кухню" изнутри. Так, по словам сибирячки, в профессии существует не только свод официальных правил, но и определённые суеверия. Например, использование слова "крайний".

Мы не используем слово "последний", заменяем его на "крайний", нас даже доктора на предполётном медосмотре поддерживают, спрашивают, когда был крайний полёт Ирина Сергиенко

Также перед полётом не стоит пришивать пуговицы на одежду. А новую форму нельзя надевать на работу сразу, лучше поносить её немного дома. Для любителей запечатлеть интересные моменты на камеру тоже есть любопытная деталь: "пилоты никогда не будут фотографировать или фотографироваться перед вылетом".

Что касается традиций, то пилоту, совершившему свой первый полёт, нельзя самому вставать на землю. Лётчика выносят из салона, и он должен поцеловать либо колесо самолёта, либо лыжу, если воздушное судно маленькое и дело зимой.