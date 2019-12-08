Женщина-пилот из Красноярска назвала приметы, которых боятся лётчики

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Фото © VK/Ирина Сергиенко

Ирина Сергиенко из Красноярска девять лет работала стюардессой, пока не стала пилотом в авиакомпании NordStar.

В России всего несколько десятков женщин-пилотов. Ирина в профессии уже шесть лет, но о такой работе сначала совсем не думала. Сибирячка рассказала изданию ngs24, что после школы собиралась изучать иностранные языки в институте, однако материальное положение родителей не позволило поддерживать дочь пять лет.

<p>Фото © VK/<a href="https://vk.com/irina.sergi" target="_blank"><strong>Ирина Сергиенко</strong></a></p>

Тогда девушка отучилась на бортпроводника, но на этом не остановилась. Теперь Ирина — второй пилот и хорошо знает авиационную "кухню" изнутри. Так, по словам сибирячки, в профессии существует не только свод официальных правил, но и определённые суеверия. Например, использование слова "крайний".

Мы не используем слово "последний", заменяем его на "крайний", нас даже доктора на предполётном медосмотре поддерживают, спрашивают, когда был крайний полёт

Ирина Сергиенко

<p>Фото © VK/<a href="https://vk.com/irina.sergi" target="_blank"><strong>Ирина Сергиенко</strong></a></p>

Также перед полётом не стоит пришивать пуговицы на одежду. А новую форму нельзя надевать на работу сразу, лучше поносить её немного дома. Для любителей запечатлеть интересные моменты на камеру тоже есть любопытная деталь: "пилоты никогда не будут фотографировать или фотографироваться перед вылетом".

<p>Фото © VK/<a href="https://vk.com/irina.sergi" target="_blank"><strong>Ирина Сергиенко</strong></a></p>

Что касается традиций, то пилоту, совершившему свой первый полёт, нельзя самому вставать на землю. Лётчика выносят из салона, и он должен поцеловать либо колесо самолёта, либо лыжу, если воздушное судно маленькое и дело зимой.

У нас самолёт небольшой, и можно перед вылетом поприветствовать его, потерев за "носик" или лопасти. И после окончания рейса то же самое

Ирина Сергиенко

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