Нетревожные кнопки. Почему стала возможной перестрелка в суде

Юрист Елизавета Худякова - о том, почему несмотря на все меры безопасности, в суд можно пронести все что угодно.

Мособлсуд возобновил работу после вчерашнего «инцидента» с перестрелкой и попыткой побега членов "банды ГТА". Напомним, проходящие по делу попытались разоружить конвой прямо в здании суда. В итоге трое преступников полегли на месте, ещё двое были ранены. Двух конвоиров с удушением и одного раненого бойца Росгвардии отвезли в больницу. Хоршо хоть,что пострадавших среди гражданских лиц нет. Следственный комитет возбудил ряд уголовных дел и будет разбираться, почему 5-х подсудимых, обвиняемых в тяжких преступлениях сопровождали всего два конвоира. Позже выяснилось, что одному из нападавших, удалось даже пронести заточку…

А Мособлсуд охраняет, кстати, Росгвардия, да и конвой должен бы был проверить подсудимых досконоально. Но случилось то, что случилось. Вопиющий, казалось бы, случай. Возможно. Но вполне ожидаемый. Потому что пронести в суд нынче можно много чего, тем более - в районный.

В конце девяностых мне довелось проработать несколько лет в одном из районных судов. Охранял суд в то время одиночный веселый милиционер, а обо всяких рамках и металлоискателях никто и слыхом не слыхивал. Однако ж, особо не стреляли – то ли время другое было, то ли люди.

В конце 90-х на помощь милиции пришли судебные приставы, которые занимались обеспечением установленного порядка деятельности судов. У них были резиновые дубинки и какие-то старые автоматы. Правда ни тревожных кнопок, ни рамок долгое время не появлялось, а приставы в основном курили с секретарями на крылечке и общались с гражданами «за жизнь».

Сейчас все по-другому – на входе рамка-детектор, приставы серьёзны и сосредоточено погладят тебя металлоискателем по выпирающим частям тела. А с прошлого года все районные суды Москвы в дополнение к приставам охраняет частная охранная организация. Я правда их ни разу не видела, но я и была-то всего за этот год всего в 15 московских, зато остальные 19, наверняка, охраняют с удвоенной силой.

В общем мышь не проскользнет. С первого взгляда. А со второго вполне можно пройти, если постараться.

Вы пробовали зайти в суд с утречка? Дела назначают с 9, но строгие приставы в 9 только открывают входную дверь и частенько толпа на входе превосходит даже самые смелые ожидания - опытные юристы закладывают на утренний проход в суд лишние 20-30 минут. В такой суматохе не до тщательной проверки.

«Пройдите рамку, выложите металлические предметы из карманов!» - командует пристав. Рамка бесконечно пищит, очередь волнуется. Немного напоминает досмотр в аэропорту. Только в аэропорту ты будешь ходить через рамку взад-вперед пока не перестанешь пищать, а в суде, окинув пристальным взглядом знатока человеческих душ, после первого прохода, пропустят в святилище правосудия, не заморачиваясь – некогда, да и рамки настроены плохо, вдруг у человека коронка или кардиостимулятор какой.

Сумку досмотрят отдельно и даже с фонариком. Правда, вряд ли все отделения. Да и до дна дамской сумки-баула докапываются только самые пытливые. Если ты женщина ты, под видом дамских штучек можешь протащить много чего интересного. Я, например, никогда не понимала, почему ни у кого не вызывает интереса моя кисть для пудры один в один похожая на газовый баллончик или шокер. Женщинам вообще доверия больше, посмотрят по верхам и пропускают. А женщины, знаете ли, коварны.

Да и мужчин досматривают не шибко. Кончено, если за плечами у тебя рюкзак или там походная сумка в руках, то поковыряются. Но опять же, не будут заставлять командировочного выкладывать бритву с несвежим бельем.

Особо подозрительных обведут по контуру ручным металодетектором, но меня так не досматривали ни разу. Максимум – в особо подозрительных местах базирования ремня и карманах. Мужчин опять же тщательнее, но наклоняться – лень или некогда, поэтому в подошве ботинка вполне безнаказанно можно разместить, например, штопор или еще какую опасную вещь.

А уж выпить в суде и вовсе не проблема – тару с жидкостью не отбирают, переливай крепкий напиток в бутылочку из колы и успокаивай себе нервы перед заседанием. Да и в родных бутылках пронести можно, хотя нельзя. Строго запрещено. Но и тут можно найти подход. Подарки, праздники, знакомые. Все мы люди.

Ну да, на входе записывают в журнальчик. И кое-где стоят камеры. Кое-гда даже работают тревожные кнопки. В основном в новых зданиях. Потому что в старых зданиях (а суды порой, размещаются даже в жилых домах) ни то что кнопки тревожной – там по коридору-то придется проталкиваться через людей в наручниках и сопровождающих их полицейских – площадь помещений не позволяет разделить «гражданское население» и подсудимых.

Мособлсуд, конечно, охраняется понадежнее и территории там обширнее, и дела серьезнее. Только раз уж и там возможна перестрелка, то что уж говорить о районных судах, где то ли из-за лени, то ли из-за нехватки средств безопасностью не пахнет вовсе.