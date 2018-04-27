Стриптизёрша получила в наследство $230 тыс. от директора HBO — его семья в шоке

Сама девушка утверждает, что между ними была "вечная дружба", которая и сподвигла мужчину на такой щедрый шаг.

Бывшая стриптизёрша получила огромное наследство, оставленное ей исполнительным директором HBO, с которым она познакомилась за несколько месяцев до его смерти. Теперь семья погибшего требует вернуть шестизначную сумму, но 34-летняя Вероника Бекхэм даже и не думает об этом, сообщает New York Post.

Натуральная блондинка познакомилась с директором кабельной сети, Микки Лю, в стриптиз-клубе в Атланте в июле 2014 года. Менее чем через год 50-летний мужчина был найден мёртвым в своей квартире. По мнению обогатившейся девушки, Микки, который страдал от диабета, больного сердца и злоупотребления алкоголем, решил оставить ей наследство в честь их "вечной дружбы".

В итоге Вероника получила все его пенсионные накопления и страховку, что в общей сложности составило $230 тыс. Однако сестра погибшего утверждает, что девушка манипулировала её братом.

Бекхэм, как профессиональная танцовщика, умеет использовать и манипулировать мужчинами. Она знала слабые места Микки, оказывая на него влияние в виде морального принуждения Май Лю

Микки подписал документы о наследстве в период, когда их дружба прекратилась. Об этом свидетельствует их переписка. Мужчина без конца писал ей, но девушка не отвечала. "Я скучаю по тебе. Почему ты не можешь заменить наконец-то свой телефон? Деньги? Нужда? Я не привык к тому, что не могу с тобой связаться", — из сообщений мужчины.

Но, несмотря на обвинения сестры, Вероника утверждает, что с Микки у них никогда не было сексуальных отношений. Сейчас девушка работает стилистом в Майами, а её клиентами являются такие звёзды, как Flo Rida. Однако Май не собирается сдаваться, и если в этот раз суд отказал ей в иске, то она готова попробовать снова.