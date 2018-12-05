Волочкова на три года посадила в тюрьму водителя, который отказал ей в сексе

Бывшая балерина Анастасия Волочкова похвасталась победой над своим бывшим водителем Александром Скиртачом. По словам артистки, Тверской суд признал мужчину виновным в мошенничестве и приговорил к трём годам лишения свободы.
Мошенник получил по заслугам. Но ещё больше он уже наказан судьбой и Богом... А я перелистываю эту страницу и радуюсь, что моё умение отстаивать правду и бороться за неё не подвело
Анастасия Волочкова
Как ранее установил суд, бывший водитель взял у Волочковой 205 тысяч рублей на похороны матери, которая оказалась жива. Кроме того, мужчина воровал деньги, которые артистка давала на оплату коммунальных услуг. В августе Александра приговорили к условному сроку, и вот теперь решение было пересмотрено.
Напомним, что ранее водитель обвинял Волочкову в домогательствах и утверждал, что женщина просто мстит ему за отказ в сексе.
Она секс предлагала… Говорила: "Ну отдохни от своей семьи пару дней, побудь здесь…" Сидит напротив: "Я тебя хочу!" Серьёзно… Ну а потом, знаете, я от её же сотрудников чётко слышал, что все, кто у неё работал, все с ней спали
Александр Скиртач
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