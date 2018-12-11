Подсудимый, отравивший мать своего ребёнка, перед приговором пустил пену изо рта

31-летнему американцу грозит пожизненное заключение за убийство бывшей девушки, которая родила ему дочь. Оглашение приговора перенесли из-за приступа, который внезапно случился у подсудимого.

Заседание суда по громкому делу в курортном городе Вирджиния-Бич (США) закончилось конфузом. У 31-летнего Джозефа Мерино, подозреваемого в убийстве, по неизвестной причине случился приступ. Мужчина, которого привезли в кресле-каталке, внезапно начал биться в конвульсиях и пускать пену изо рта. Судья был вынужден отложить оглашение приговора.

По версии обвинения, 14 февраля 2017 года Джозеф Мерино ввёл смертельную дозу цианистого калия своей девушке Элли Трен, с которой у него есть общий ребёнок. Мужчину потребовали приговорить к пожизненному заключению. Тюремный врач заявил, что приступ Мерино в суде мог быть вызван сильнейшим стрессом, но прокурор предположил, что он просто притворялся, затягивая процесс.

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Подозреваемый был задержан в июне этого года. Следователи пришли к выводу, что он отравил бывшую подругу из Вьетнама, с которой они не могли поделить двухлетнюю дочь. За два месяца до начала судебного разбирательства Мерино объявил в тюрьме голодовку, в результате которой похудел на 18 кг.

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