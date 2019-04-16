Сын потребовал от родителей 5 млн за то, что они уничтожили его коллекцию порно

Парня настолько расстроил поступок родителей, что он решил "нести возмездие" и предъявил маме с папой иск.

История началась в 2016 году. Тогда парень, имя которого не указывается, приехал пожить к родителям после своего развода. Он провёл в отчем доме в городе Гранд-Хейвен, США, десять месяцев. Пока его не попросили покинуть жилище, пишет Daily Mail.

Сын уехал в Индиану, однако вещи забрал не сразу. Их позже отправили ему родители. Но американец в панике обнаружил, что среди его имущества не хватает "драгоценной" порноколлекции. Которая, по его словам, состояла из 14 ящиков с кассетами, журналами и секс-игрушками и стоила $28,9 тыс. (около 1,9 млн руб.). Парень так разозлился, что предъявил родителям иск. Однако в суде его отклонили. Но теперь сын просит рассмотреть дело повторно и требует компенсацию в размере $86 тыс. (около 5,5 млн руб.).

Если у вас были проблемы с моими вещами, нужно было сказать мне об этом сразу. <...> Но вы предпочли молчать и повели себя мстительно Сын

Однако у родителей, которые уничтожили коробки с "сокровищами", есть своё объяснение такому поступку. Отец любителя клубнички рассказал, что сына выгоняли из школы и колледжа из-за распространения порно. А пристрастие отпрыска сравнил с наркозависимостью. "Веришь или нет, но одна из причин, почему я уничтожил твою порноколлекцию, — сохранение твоего психического и эмоционального здоровья... Я бы сделал то же самое, если бы нашёл килограмм кокаина", — заявил родитель.