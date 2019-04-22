Инста-модель, работая в тюрьме, закрутила роман с зэком и попала за это под суд

Красавица-модель вела популярный аккаунт в "Инстаграме" с 66 тыс. фанатов, который пришлось удалить, и участвовала в конкурсе журнала Maxim. Помимо этого, девушка успела освоить и танцы на шесте, и поработать в тюрьме.

Тару Брукс погубило роковое влечение к заключённому в сиднейской тюрьме, где эффектная девушка работала надзирателем. Модель влюбилась в 41-летнего Хассана Зрейку, который отбывал срок за наркоторговлю.

Влюблённые пытались скрывать свою связь, но на День святого Валентина Тара послала преступнику открытку, которую вскоре обнаружили. В ходе расследования руководство тюрьмы также нашло в камере у Зрейки клочок бумаги с номером телефона Тары. Стало известно, что парочка всё время переписывалась и обменивалась телефонными звонками, пишет Daily Mail.

Модель, которая описывала себя как "сильную и независимую девушку в бикини", отстранили от работы и отправили под суд. Сначала адвокат настаивал на том, что у Брукс были проблемы с психическим здоровьем. Но в итоге 34-летняя Тара сама, плача, призналась в суде в романтических отношениях с заключённым. Её приговорили к двум годам условно.